Футбол

Плаза стал новым главным тренером БК «Зенит»
RT на русском
09:11

Испанский специалист Жоан Плаза назначен новым главным тренером санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
RT на русском09:11

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БК «Зенит» уволил главного тренера. Он трижды подряд приводил петербуржцев к бронзовым медалям

Фонтанка.Ру09:48

Гендиректор «Зенита» — об отставке Карасева: «Незапланированное, но вынужденное решение»

Матч ТВ09:25

Плаза возглавил «Зенит»

Чемпионат09:07

Испанец Жоан Пласа сменил Карасева на посту главного тренера «Зенита»

Советский спорт09:04

Хоан Пласа назначен главным тренером «Зенита»

Спорт-Экспресс08:44

«Зенит» объявил имя нового главного тренера

Нева Спорт08:40

Новым главным тренером «Зенита» стал Жоан Пласа

Sports.ru09:21
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Футбол

Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» победить «Бёрнли» в матче АПЛ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Бёрнли» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Футбол

«Бетис» сыграл вничью с «Эйбаром»

«Бетис» на своем поле не смог одолеть «Эйбар» в матче 17-го тура чемпионата Испании.
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Футбол

«Лацио» на своем поле обыграл «Кальяри»

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Футбол

Краневиттер: думаю о том, чтобы покинуть «Зенит»

Полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер признался, что хочет покинуть российский клуб из-за нехватки игрового времени.
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Суд над Криштиану Роналду за уклонение от налогов состоится в январе

Судебное заседание по делу об уклонении от уплаты налогов известного футболиста Криштиану Роналду состоится в Испании 21 января.
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Агент Ингасона: «Предложений от „Зенита“ и „Краснодара“ не получали»

Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Сверрира Ингасона, заявил, что ему не поступало предложений по трансферу футболиста.
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Футбол

Виллаш-Боаш получил предложение на 8 миллионов евро в год

Обновлено в 07:06
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Марко Ройс: «Первая часть сезона получилась замечательной»

Форвард дортмундской "Боруссии" Марко Ройс подвел итоги первой части сезона.
Обновлено в 03:42
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Генеральный директор ЦСКА о выкупе прав Бекао: вопрос решен на 99%

Как рассказал гендиректор ЦСКА, вопрос о выкупе Бекао у бразильского клуба «Байя» решен на 99% и теперь остались только детали.
Обновлено в 04:47
Футбол

Ди Франческо: «Хотел бы, чтобы Роналду не сыграл против „Ромы“»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо пожелал, чтобы форвард «Ювентуса» Криштитану Роналду пропустил субботний матч с джалоросси.
Обновлено в 03:18
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Санчес приехал на базу «Ман Юнайтед» под песню «Теперь мы свободны»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес в своем Инстаграме опубликовал видео, где он на своем автомобиле приезжает на клубную базу.
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«Истанбул» выразил желание купить Езила

Турецкий клуб "Истанбул" может приобрести полузащитника "Арсенала" Месута Езила, сообщает испанское издание AS.
Обновлено в 08:00
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Хавбек «Факела» набил тату в честь умершего игрока «Локомотива»

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Юрген Клопп: «У Кейта разрезана нога, а говорят, что на нем не фолили»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья полузащитника Наби Кейта после победы над «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии.
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Хави: «Прежняя сборная Испании выиграла бы у России в серии пенальти»

Бывший полузащитник сборной Испании Хави высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:26
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Василий Карасев
Баскетболист
Советский и российский баскетболист, тренер. Рост 194 см. Заслуженный мастер спорта России. С 2 августа 2013 года главный тренер мужской сборной России по баскетболу. Под его руководством на групповом этапе чемпионата Европы команда заняла последнее место, последовательно проиграв 4 матча из 5: сборным Италии, Греции, Швеции, Финляндии, и выиграв лишь последний против сборной Турции, а также пропустила 400 очков - наибольшее число среди всех 24 участников предварительного этапа. Занятое сборной по итогам турнира место стало худшим её результатом на евробаскетах. C 29 ноября 2013 года тренером мужской сборной России по баскетболу стал Евгений Пашутин.
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