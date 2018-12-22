Футбол

Плаза стал новым главным тренером БК «Зенит»
RT на русском
09:11

Испанский специалист Жоан Плаза назначен новым главным тренером санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
RT на русском09:11

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Главным тренером баскетбольного «Зенита» назначен испанец Пласа

Газета.Ru10:34

БК «Зенит» уволил главного тренера. Он трижды подряд приводил петербуржцев к бронзовым медалям

Фонтанка.Ру09:48

Плаза возглавил «Зенит»

Чемпионат09:07

Плаза стал новым главным тренером «Зенита»

Матч ТВ10:00

Хоан Пласа назначен главным тренером «Зенита»

Спорт-Экспресс08:44

«Зенит» объявил имя нового главного тренера

Нева Спорт08:40

Артем Кузякин: «У „Зенита“ большие амбиции и хороший бюджет. Они очень хотят попасть в Евролигу»

Sports.ru10:13
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 11:25, Ашберн
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«Милан» дома уступил «Фиорентине», «Наполи» минимально переиграл СПАЛ

В другом матче «Наполи» дома с минимальным счетом переиграл СПАЛ. Победу неаполитанцам принес точный удар защитника Рауля Альбиоля.
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Футбол

«Ривер Плейт» занял третье место на клубном чемпионате мира

Аргентинский «Ривер Плейт» разгромил японский «Касима Антлерс» и занял третье место на клубном чемпионате мира.
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Дубль Обамеянга помог «Арсеналу» обыграть «Бернли»

В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Бернли».
Обновлено в 09:56
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Краневиттер заявил, что хочет покинуть «Зенит»

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СМИ рассказали об уходе шестерых игроков из «Спартака»

21 декабря спортивный агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы итальянского защитника Сальваторе Бокетти, заявил, что уход футболиста из «Спартака» исключен.
Обновлено в 07:17
Футбол

Гончаренко назвал составляющие успеха тренерской деятельности

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что двумя ключевыми составляющими успеха тренерской деятельности являются компетенция и страсть.
Обновлено в 10:43
Футбол

Двух игроков ФК «Ростов» намерен перекупить «Зенит»

Что касается Сверрира Ингасона, то его намерены приобрести как ФК «Зенит», так и ФК «Краснодар», пишут «Невские новости».
Обновлено в 10:53
Футбол

Виллаш-Боаш получил предложение на 8 миллионов евро в год

Обновлено в 07:06
Футбол

Хавбек «Динамо» попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Баварии»

Обновлено в 08:23
Футбол

Судьба Ди Франческо решится в ближайших трех матчах

Руководство «Ромы» планирует принять решение о будущем Эусебио Ди Франческо по результатам ближайших трех матчей, в которых римлянам предстоит сыграть с «Ювентусом», «Сассуоло» и «Пармой».
Обновлено в 10:16
Футбол

Хави: в наше время сборная Испании обыграла бы Россию по пенальти

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании по футболу Хави высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 07:14
Футбол

Мендеш: «Роналду сам сказал мне, что хочет играть только за „Ювентус“»

Трансфер Роналду обошелся «Ювентусу» в 100 миллионов евро.
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Марко Ройс: «Первая часть сезона получилась замечательной»

Форвард дортмундской "Боруссии" Марко Ройс подвел итоги первой части сезона.
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Хавбек «Факела» набил тату в честь умершего игрока «Локомотива»

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Санчес приехал на базу «Ман Юнайтед» под песню «Теперь мы свободны»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес в своем Инстаграме опубликовал видео, где он на своем автомобиле приезжает на клубную базу.
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Василий Карасев
Баскетболист
Советский и российский баскетболист, тренер. Рост 194 см. Заслуженный мастер спорта России. С 2 августа 2013 года главный тренер мужской сборной России по баскетболу. Под его руководством на групповом этапе чемпионата Европы команда заняла последнее место, последовательно проиграв 4 матча из 5: сборным Италии, Греции, Швеции, Финляндии, и выиграв лишь последний против сборной Турции, а также пропустила 400 очков - наибольшее число среди всех 24 участников предварительного этапа. Занятое сборной по итогам турнира место стало худшим её результатом на евробаскетах. C 29 ноября 2013 года тренером мужской сборной России по баскетболу стал Евгений Пашутин.
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