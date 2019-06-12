Плавучие дома и лодочные сараи стали выбирать для жизни россиянеРегион online 02:57

Российские покупатели стали чаще интересоваться необычными сооружениями для жилья. За минувший год спрос на эллинги, лодочные ангары и сараи, плавучие дома увеличился на 43,4%.

Плавучие дома и лодочные сараи стали выбирать для жизни россияне

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