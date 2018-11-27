Происшествия

Плавдок пошел на дно с трещиной
Коммерсантъ
13:03

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова "Ъ" сообщили, что в данный момент специализированная организация Минтранса проводит полное водолазное обследование ПД, которое будет завершено в декабре.
Коммерсантъ13:03
с чего всё началось

Плавдок пошел на дно с трещиной

Представители «Речного регистра» не были включены в состав комиссии по выявлению причин и последствий аварии плавучего дока, добавили в организации: «До выявления причин происшествия полагаем преждевременным обсуждение каких-либо предполагаемых сценариев происшествия».
Коммерсантъ13:03

Подробнее о событии

«Коммерсант» узнал о новой версии затопления плавдока с «Адмиралом Кузнецовым»

Snob.ru19:34

Причиной аварии плавучего дока в Кольском заливе могла стать трещина в корпусе

Эхо Москвы17:03

Мурманский плавдок мог затонуть из-за некачественно выполненного сварного шва. Водолазы нашли трещину в несколько десятков метров

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РБК15:54

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Дождь18:02

Плавдок пошел на дно с трещиной

Коммерсантъ13:03
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 21:21, Ашберн
Происшествия

NBC: в Нью-Йорке водитель автомобиля наехал на пешеходов

Водитель автомобиля наехал в понедельник вечером на пешеходов в нью-йоркском районе Манхэттен, один человек погиб, шестеро пострадали.
Обновлено в 21:10
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Алеку Болдуину предъявили обвинения после драки на парковке

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Открытое горение в торгово-офисном здании в Петербурге ликвидировано

Открытое горение в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
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Происшествия

Четыре человека погибли в результате пожара в селе Кемеровской области

Четыре человека погибли на пожаре в частном доме Яшкинского района Кемеровской области.
Обновлено в 20:54
Происшествия

Рэпера Хаски выпустили из-под ареста

Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) покинул спецприемник в Усть-Лабинске в Краснодарском крае, передает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Алексея Аванесяна.
Обновлено в 17:40
Происшествия

Суд оставил в силе приговор лидеру секты «бога Кузи» Попову

Обновлено в 18:10
Происшествия

В ДТП под Рязанью погибли три человека

Три человека погибли и еще четверо получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Рязанской области.
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Происшествия

В Москве осуждён участник стрельбы из свадебного кортежа

Обновлено в 19:06
Происшествия

Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку

Пилот австралийской авиакомпании Vortex Air, организующей частные туристические полеты по Австралии, заснул за штурвалом во время полета и пролетел мимо места посадки почти на 50 километров.
Обновлено в 18:36
Происшествия

Бывшему футболисту грозит 15 лет тюрьмы за создание нарколаборатории

Мангене по местному закону грозит 15 лет тюрьмы за хранение наркотиков.
Обновлено в 20:40
Происшествия

В Ингушетии расстреляли экс-полицейского, отсидевшего семь лет

По предварительной информации, убийство экс-полицейского могли совершить по мотиву кровной мести, пишет портал «Ингушетия».
Обновлено в 16:08
Происшествия

В Бразилии при посадке разбился легкомоторный самолет

Двухмоторный самолет разбился во время приземления на юго-востоке Бразилии, четыре человека погибли, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 19:49
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В Саратовской области от угарного газа погибла семья из пяти человек

В Саратовской области от отравления угарным газом погибла семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей.
Обновлено в 21:03
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В Москве электричка насмерть сбила мужчину

Электричка сбила насмерть человека, переходившего железнодорожные пути у платформы Тимирязевская на севере Москвы.
Обновлено в 18:03
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На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

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Обновлено в 21:12
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