Представители «Речного регистра» не были включены в состав комиссии по выявлению причин и последствий аварии плавучего дока, добавили в организации: «До выявления причин происшествия полагаем преждевременным обсуждение каких-либо предполагаемых сценариев происшествия».

с чего всё началось

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова "Ъ" сообщили, что в данный момент специализированная организация Минтранса проводит полное водолазное обследование ПД, которое будет завершено в декабре.

Плавдок пошел на дно с трещиной

Происшествия Происшествия NBC: в Нью-Йорке водитель автомобиля наехал на пешеходов Водитель автомобиля наехал в понедельник вечером на пешеходов в нью-йоркском районе Манхэттен, один человек погиб, шестеро пострадали.

Происшествия Происшествия Алеку Болдуину предъявили обвинения после драки на парковке Актеру Алеку Болдуину предъявили обвинения в суде за драку на парковке.

Происшествия Происшествия Открытое горение в торгово-офисном здании в Петербурге ликвидировано Открытое горение в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Происшествия Происшествия Четыре человека погибли в результате пожара в селе Кемеровской области Четыре человека погибли на пожаре в частном доме Яшкинского района Кемеровской области.

Происшествия Происшествия Рэпера Хаски выпустили из-под ареста Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) покинул спецприемник в Усть-Лабинске в Краснодарском крае, передает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Алексея Аванесяна.

Происшествия Происшествия В ДТП под Рязанью погибли три человека Три человека погибли и еще четверо получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Рязанской области.

Происшествия Происшествия В Москве осуждён участник стрельбы из свадебного кортежа

Происшествия Происшествия Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку Пилот австралийской авиакомпании Vortex Air, организующей частные туристические полеты по Австралии, заснул за штурвалом во время полета и пролетел мимо места посадки почти на 50 километров.

Происшествия Происшествия Бывшему футболисту грозит 15 лет тюрьмы за создание нарколаборатории Мангене по местному закону грозит 15 лет тюрьмы за хранение наркотиков.

Происшествия Происшествия В Ингушетии расстреляли экс-полицейского, отсидевшего семь лет По предварительной информации, убийство экс-полицейского могли совершить по мотиву кровной мести, пишет портал «Ингушетия».

Происшествия Происшествия В Бразилии при посадке разбился легкомоторный самолет Двухмоторный самолет разбился во время приземления на юго-востоке Бразилии, четыре человека погибли, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на спасателей.

Происшествия Происшествия В Саратовской области от угарного газа погибла семья из пяти человек В Саратовской области от отравления угарным газом погибла семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей.

Происшествия Происшествия В Москве электричка насмерть сбила мужчину Электричка сбила насмерть человека, переходившего железнодорожные пути у платформы Тимирязевская на севере Москвы.