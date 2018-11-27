Происшествия
В аппарате вице-премьера Юрия Борисова "Ъ" сообщили, что в данный момент специализированная организация Минтранса проводит полное водолазное обследование ПД, которое будет завершено в декабре.
Коммерсантъ13:03
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с чего всё началось
Представители «Речного регистра» не были включены в состав комиссии по выявлению причин и последствий аварии плавучего дока, добавили в организации: «До выявления причин происшествия полагаем преждевременным обсуждение каких-либо предполагаемых сценариев происшествия».Коммерсантъ13:03
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Происшествия
NBC: в Нью-Йорке водитель автомобиля наехал на пешеходов
Водитель автомобиля наехал в понедельник вечером на пешеходов в нью-йоркском районе Манхэттен, один человек погиб, шестеро пострадали.
Обновлено в 21:10
Происшествия
Алеку Болдуину предъявили обвинения после драки на парковке
Актеру Алеку Болдуину предъявили обвинения в суде за драку на парковке.
Обновлено в 20:15
Происшествия
Открытое горение в торгово-офисном здании в Петербурге ликвидировано
Открытое горение в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Четыре человека погибли в результате пожара в селе Кемеровской области
Четыре человека погибли на пожаре в частном доме Яшкинского района Кемеровской области.
Обновлено в 20:54
Происшествия
Рэпера Хаски выпустили из-под ареста
Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) покинул спецприемник в Усть-Лабинске в Краснодарском крае, передает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Алексея Аванесяна.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Суд оставил в силе приговор лидеру секты «бога Кузи» Попову
Обновлено в 18:10
Происшествия
В ДТП под Рязанью погибли три человека
Три человека погибли и еще четверо получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Рязанской области.
Обновлено в 20:51
Происшествия
В Москве осуждён участник стрельбы из свадебного кортежа
Обновлено в 19:06
Происшествия
Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку
Пилот австралийской авиакомпании Vortex Air, организующей частные туристические полеты по Австралии, заснул за штурвалом во время полета и пролетел мимо места посадки почти на 50 километров.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Бывшему футболисту грозит 15 лет тюрьмы за создание нарколаборатории
Мангене по местному закону грозит 15 лет тюрьмы за хранение наркотиков.
Обновлено в 20:40
Происшествия
В Ингушетии расстреляли экс-полицейского, отсидевшего семь лет
По предварительной информации, убийство экс-полицейского могли совершить по мотиву кровной мести, пишет портал «Ингушетия».
Обновлено в 16:08
Происшествия
В Бразилии при посадке разбился легкомоторный самолет
Двухмоторный самолет разбился во время приземления на юго-востоке Бразилии, четыре человека погибли, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 19:49
Происшествия
В Саратовской области от угарного газа погибла семья из пяти человек
В Саратовской области от отравления угарным газом погибла семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей.
Обновлено в 21:03
Происшествия
В Москве электричка насмерть сбила мужчину
Электричка сбила насмерть человека, переходившего железнодорожные пути у платформы Тимирязевская на севере Москвы.
Обновлено в 18:03
Происшествия
На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным
Камчатские власти расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.
Обновлено в 21:12