Происшествия
В аппарате вице-премьера Юрия Борисова "Ъ" сообщили, что в данный момент специализированная организация Минтранса проводит полное водолазное обследование ПД, которое будет завершено в декабре.
Коммерсантъ13:03
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с чего всё началось
Представители «Речного регистра» не были включены в состав комиссии по выявлению причин и последствий аварии плавучего дока, добавили в организации: «До выявления причин происшествия полагаем преждевременным обсуждение каких-либо предполагаемых сценариев происшествия».Коммерсантъ13:03
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Происшествия
Алеку Болдуину предъявили обвинения за драку на парковке
Суд в Нью-Йорке предъявил обвинения актёру Алеку Болдуину за участие в драке в начале ноября.
Обновлено в 19:43
Происшествия
Рэпера Хаски выпустили из-под ареста
Рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) покинул спецприемник в Усть-Лабинске в Краснодарском крае, передает ТАСС со ссылкой на адвоката артиста Алексея Аванесяна.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Открытое горение в торгово-офисном здании в Петербурге ликвидировано
Открытое горение в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Суд оставил в силе приговор лидеру секты «бога Кузи» Попову
Обновлено в 18:10
Происшествия
В ДТП под Рязанью погибли три человека
Три человека погибли и еще четверо получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Рязанской области.
Обновлено в 18:14
Происшествия
В Москве осуждён участник стрельбы из свадебного кортежа
Обновлено в 19:06
Происшествия
Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку
Пилот австралийской авиакомпании Vortex Air, организующей частные туристические полеты по Австралии, заснул за штурвалом во время полета и пролетел мимо места посадки почти на 50 километров.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Четыре человека погибли в результате пожара в селе Кемеровской области
Обновлено в 19:31
Происшествия
В Ингушетии расстреляли экс-полицейского, отсидевшего семь лет
По предварительной информации, убийство экс-полицейского могли совершить по мотиву кровной мести, пишет портал «Ингушетия».
Обновлено в 16:08
Происшествия
В Саратовской области от угарного газа погибла семья из пяти человек
В Саратовской области от отравления угарным газом погибла семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Во Франции чиновника из сената заподозрили в шпионаже в пользу КНДР
Главное управление внутренней безопасности Франции задержало высокопоставленного функционера сената Бенуа Кённеде по подозрению в шпионаже в пользу Северной Кореи.
Обновлено в 18:47
Происшествия
На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным
Камчатские власти расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.
Обновлено в 18:44
Происшествия
В Москве электричка насмерть сбила мужчину
Электричка сбила насмерть человека, переходившего железнодорожные пути у платформы Тимирязевская на севере Москвы.
Обновлено в 18:03
Происшествия
Более 140 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
Более 140 черных дельфинов выбросились на берег на острове Стюарт в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:56
Происшествия
При крушении военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека
В результате крушения военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 12:48