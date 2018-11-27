Происшествия

Плавдок пошел на дно с трещиной
Коммерсантъ
13:03

Представители «Речного регистра» не были включены в состав комиссии по выявлению причин и последствий аварии плавучего дока, добавили в организации: «До выявления причин происшествия полагаем преждевременным обсуждение каких-либо предполагаемых сценариев происшествия».
Коммерсантъ13:03

Подробнее о событии

Причиной аварии плавучего дока в Кольском заливе могла стать трещина в корпусе

Эхо Москвы17:03

Мурманский плавдок мог затонуть из-за некачественно выполненного сварного шва. Водолазы нашли трещину в несколько десятков метров

Фонтанка.Ру16:03

СМИ узнали о новой возможной причине затопления плавдока с «Кузнецовым»

РБК15:54

«Коммерсантъ» назвал новую версию затопления плавдока «Адмирала Кузнецова»

Дождь18:02

Плавдок пошел на дно с трещиной

Коммерсантъ13:03
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Происшествия

Алеку Болдуину предъявили обвинения после драки на парковке

Актеру Алеку Болдуину предъявили обвинения в суде за драку на парковке.
Обновлено в 17:55
Происшествия

Открытое горение в торгово-офисном здании в Петербурге ликвидировано

Открытое горение в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Рэпера Хаски выпустили на свободу

Музыкант пообещал возместить ущерб за поврежденную машину Рэпер Дмитрий Кузнецов, выступающий под псевдонимом Хаски, в понедельник вышел на свободу после четырех суток ареста в спецприемнике Усть-Лабинска.
Обновлено в 17:40
Происшествия

В ДТП под Рязанью погибли три человека

Три человека погибли и еще четверо получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Рязанской области.
Обновлено в 18:14
Происшествия

Мосгорсуд изменил приговор по делу «бога Кузи»

Обновлено в 18:10
Происшествия

Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку

Пилот австралийской авиакомпании Vortex Air, организующей частные туристические полеты по Австралии, заснул за штурвалом во время полета и пролетел мимо места посадки почти на 50 километров.
Обновлено в 17:39
Происшествия

В Москве осуждён участник стрельбы из свадебного кортежа

Обновлено в 17:31
Происшествия

В Саратовской области от угарного газа погибла семья из пяти человек

В Саратовской области от отравления угарным газом погибла семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Четыре человека погибли в результате пожара в селе Кемеровской области

Четыре человека погибли на пожаре в частном доме Яшкинского района Кемеровской области.
Обновлено в 16:39
Происшествия

В Ингушетии расстреляли экс-полицейского, отсидевшего семь лет

По предварительной информации, убийство экс-полицейского могли совершить по мотиву кровной мести, пишет портал «Ингушетия».
Обновлено в 16:08
Происшествия

Более 140 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии

Более 140 черных дельфинов выбросились на берег на острове Стюарт в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:56
Происшествия

При крушении военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека

В результате крушения военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 12:48
Происшествия

На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

Камчатские власти расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.
Обновлено в 16:30
Происшествия

В Москве электричка насмерть сбила мужчину

Электричка сбила насмерть человека, переходившего железнодорожные пути у платформы Тимирязевская на севере Москвы.
Обновлено в 12:39
Происшествия

В Новокузнецке суд признал кота виновным в затоплении магазина игрушек

Центральный районный суд Новокузнецка взыскал с семьи местных жителей в пользу индивидуального предпринимателя более 195 тысяч рублей в качестве возмещения расходов и ущерба, причинённого затоплением магазина игрушек, которое произошло по вине их кота, говорится в материалах дела, опубликованных на сайте суда.
Обновлено в 16:59
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