Происшествия
Представители «Речного регистра» не были включены в состав комиссии по выявлению причин и последствий аварии плавучего дока, добавили в организации: «До выявления причин происшествия полагаем преждевременным обсуждение каких-либо предполагаемых сценариев происшествия».
Коммерсантъ13:03
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Происшествия
Алеку Болдуину предъявили обвинения после драки на парковке
Актеру Алеку Болдуину предъявили обвинения в суде за драку на парковке.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Открытое горение в торгово-офисном здании в Петербурге ликвидировано
Открытое горение в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Рэпера Хаски выпустили на свободу
Музыкант пообещал возместить ущерб за поврежденную машину Рэпер Дмитрий Кузнецов, выступающий под псевдонимом Хаски, в понедельник вышел на свободу после четырех суток ареста в спецприемнике Усть-Лабинска.
Обновлено в 17:40
Происшествия
В ДТП под Рязанью погибли три человека
Три человека погибли и еще четверо получили травмы различной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Рязанской области.
Обновлено в 18:14
Происшествия
Мосгорсуд изменил приговор по делу «бога Кузи»
Обновлено в 18:10
Происшествия
Пилот самолета заснул за штурвалом и проспал посадку
Пилот австралийской авиакомпании Vortex Air, организующей частные туристические полеты по Австралии, заснул за штурвалом во время полета и пролетел мимо места посадки почти на 50 километров.
Обновлено в 17:39
Происшествия
В Москве осуждён участник стрельбы из свадебного кортежа
Обновлено в 17:31
Происшествия
В Саратовской области от угарного газа погибла семья из пяти человек
В Саратовской области от отравления угарным газом погибла семья из пяти человек: двое взрослых и трое детей.
Обновлено в 14:20
Происшествия
Четыре человека погибли в результате пожара в селе Кемеровской области
Четыре человека погибли на пожаре в частном доме Яшкинского района Кемеровской области.
Обновлено в 16:39
Происшествия
В Ингушетии расстреляли экс-полицейского, отсидевшего семь лет
По предварительной информации, убийство экс-полицейского могли совершить по мотиву кровной мести, пишет портал «Ингушетия».
Обновлено в 16:08
Происшествия
Более 140 черных дельфинов выбросились на берег в Новой Зеландии
Более 140 черных дельфинов выбросились на берег на острове Стюарт в Новой Зеландии.
Обновлено в 17:56
Происшествия
При крушении военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека
В результате крушения военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 12:48
Происшествия
На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным
Камчатские власти расторгли трудовой договор с чиновницей, сравнившей пришедшего к зданию правительства региона вооруженного пенсионера с животным, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации края.
Обновлено в 16:30
Происшествия
В Москве электричка насмерть сбила мужчину
Электричка сбила насмерть человека, переходившего железнодорожные пути у платформы Тимирязевская на севере Москвы.
Обновлено в 12:39
Происшествия
В Новокузнецке суд признал кота виновным в затоплении магазина игрушек
Центральный районный суд Новокузнецка взыскал с семьи местных жителей в пользу индивидуального предпринимателя более 195 тысяч рублей в качестве возмещения расходов и ущерба, причинённого затоплением магазина игрушек, которое произошло по вине их кота, говорится в материалах дела, опубликованных на сайте суда.
Обновлено в 16:59