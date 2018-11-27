Происшествия

Плавдок пошел на дно с трещиной
Коммерсантъ
13:03

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова "Ъ" сообщили, что в данный момент специализированная организация Минтранса проводит полное водолазное обследование ПД, которое будет завершено в декабре.
Коммерсантъ13:03
с чего всё началось

Плавдок пошел на дно с трещиной

Представители «Речного регистра» не были включены в состав комиссии по выявлению причин и последствий аварии плавучего дока, добавили в организации: «До выявления причин происшествия полагаем преждевременным обсуждение каких-либо предполагаемых сценариев происшествия».
Коммерсантъ13:03

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