Происшествия

Плавдок пошел на дно с трещиной
Коммерсантъ
вчера в 13:03

В корпорации говорят, что готовы задействовать для этого предприятия в Северодвинске, Калининграде и Петербурге. "Вопрос проведения следующего докового ремонта крейсера прорабатывается соответствующими федеральными органами исполнительной власти", — добавили в ОСК.
Коммерсантъвчера в 13:03
с чего всё началось

Плавдок пошел на дно с трещиной

Представители «Речного регистра» не были включены в состав комиссии по выявлению причин и последствий аварии плавучего дока, добавили в организации: «До выявления причин происшествия полагаем преждевременным обсуждение каких-либо предполагаемых сценариев происшествия».
Коммерсантъвчера в 13:03

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