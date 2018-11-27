Происшествия
В корпорации говорят, что готовы задействовать для этого предприятия в Северодвинске, Калининграде и Петербурге. "Вопрос проведения следующего докового ремонта крейсера прорабатывается соответствующими федеральными органами исполнительной власти", — добавили в ОСК.
Коммерсантъвчера в 13:03
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с чего всё началось
Представители «Речного регистра» не были включены в состав комиссии по выявлению причин и последствий аварии плавучего дока, добавили в организации: «До выявления причин происшествия полагаем преждевременным обсуждение каких-либо предполагаемых сценариев происшествия».Коммерсантъвчера в 13:03
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«Коммерсантъ» узнал новую версию причин аварии плавучего дока «Адмирала Кузнецова»
Ведомостивчера в 21:38
Причиной аварии плавучего дока в Кольском заливе могла стать трещина в корпусе
Эхо Москвывчера в 17:03
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Происшествия
Самолет с 76 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Казани
Обновлено в 01:58
Происшествия
Три человека пострадали при пожаре на заводе в Башкирии
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Нью-Йорке пешеход погиб из-за неудачной парковки автомобилиста
Один пешеход погиб, еще трое получили ранения в Нью-Йорке после того, как автомобилист не справился с управлением во время парковки, сообщили в полиции города.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Красноярске подростки ради забавы подожгли сверстника на катке
Обновлено в 01:46
Происшествия
В Рязанской области в ДТП погибли три человека
Три человека погибли, четверо госпитализированы с травмами в результате столкновения двух легковых автомобилей в Рязанской области, сообщается на сайте регионального УМВД.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Безработную москвичку обокрали на 6,3 млн рублей
В Москве неизвестные проникли в квартиру и похитили оттуда ювелирные изделия стоимостью 6,3 млн рублей.
Обновлено в 01:41
Происшествия
При пожаре в частном доме в Кузбассе погибли четыре человека
Обновлено в 01:54
Происшествия
Водитель с ружьем потребовал вернуть деньги за проезд по М11
В Московской области водитель с ружьем потребовал вернуть деньги, которые были списаны у него за проезд по трассе М11.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Кузбассе власти заинтересовались мужчиной, гулявшим с медведем
Власти Прокопьевска в Кемеровской области попросили полицию разобраться в ситуации с прогулкой мужчины с медведем на поводке, сообщили РИА Новости в городской администрации.
Обновлено в 01:45
Происшествия
На Урале вынесли приговор водителю скорой, уронившего пациентку
Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил к году ограничения свободы водителя бригады скорой помощи Ивана Махрова, который при погрузке в медицинский автомобиль уронил пациентку, после чего она скончалась, сообщает во вторник региональная прокуратура.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Сбой произошел на серой ветке московского метро
Обновлено в 01:32
Происшествия
Открытое горение в торгово-офисном здании в Петербурге ликвидировано
Открытое горение в торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге ликвидировано. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия
Суд Казахстана вынес пожизненный приговор бывшему банкиру Аблязову
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области сегодня, 27 ноября, признал его виновным в организации в 2004 году убийства главы АО «Банк ТуранАлем» Ержана Татишева и приговорил к пожизненному заключению.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Алеку Болдуину предъявили обвинения за драку на парковке
Суд в Нью-Йорке предъявил обвинения актёру Алеку Болдуину за участие в драке в начале ноября.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Санкт-Петербурге 14-летний подросток отравился на уроке физкультуры
В Санкт-Петербурге 14-летний школьник выпил неизвестную жидкость на уроке физкультуры.
Обновлено в 02:00