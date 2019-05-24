Самые дорогие выпускные платья продают во ВладивостокеEastRussia 00:31

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (в среднем 7,08 тысячи рублей), Владивостоке (6,37 тысячи) и Воронеже (6,09 тысячи рублей). "Бюджетнее" всего покупка наряда на выпускной обойдется девушкам из Челябинска (1,97 тысячи рублей), Ижевска (1,84 тысячи) и Перми (1,68 тысячи рублей).

с чего всё началось

Владивосток вошел в число городов, где выпускное платье обойдется дороже всего в России. В дальневосточной столице за наряд придется отдать в среднем в 6,37 тыс. рублей. В среднем по России платье на выпускной сейчас стоит четыре тыс. рублей.

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