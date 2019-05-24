Общество

Самые дорогие выпускные платья продают во ВладивостокеEastRussia 00:31

Владивосток вошел в число городов, где выпускное платье обойдется дороже всего в России. В дальневосточной столице за наряд придется отдать в среднем в 6,37 тыс. рублей. В среднем по России платье на выпускной сейчас стоит четыре тыс. рублей.
Читать в источнике
с чего всё началось

Названа средняя цена платьев для выпускного

Дороже всего выпускное платье стоит в Липецке (в среднем 7,08 тысячи рублей), Владивостоке (6,37 тысячи) и Воронеже (6,09 тысячи рублей). "Бюджетнее" всего покупка наряда на выпускной обойдется девушкам из Челябинска (1,97 тысячи рублей), Ижевска (1,84 тысячи) и Перми (1,68 тысячи рублей).
РИА Новостивчера в 20:30

Подробнее о событии

Подсчитана средняя цена платьев для выпускного в России

ФАНвчера в 22:24

Стало известно, сколько выпускницы тратят на платья

Телеканал 360°вчера в 23:24

Эксперты рассказали, во сколько обойдётся платье для выпускного

Life.ruвчера в 22:44

Эксперты назвали среднюю цену выпускного платья

Реальное времявчера в 22:42

Платья подешевели в преддверии выпускных

Российская газета04:23

Выпускное платье обойдется российской девушке в среднем почти в 4 тыс руб

ПРАЙМвчера в 20:15

Во Владивостоке вырос спрос на выпускные платья

Владивосток-Новостивчера в 21:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Политика

Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию в Союзном государстве

Подходы России и Белоруссии по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%, заявил белорусский премьер-министр Сергей Румас на встрече с главой российского кабмина Дмитрием Медведевым, предложив обсудить расхождение позиций.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Задержана заместитель начальника УФНС РФ по Ростовской области

В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено в 07:50
Политика

Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе

Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

В Нижнем Новгороде умер политик Александр Бочкарев

Утром 24 мая скончался депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член партии «Справедливая Россия» Александр Бочкарев.
Обновлено в 06:13
Футбол

Артем Дзюба назвал финал «Игры престолов» безобразием

Напомним, что по окончании телевизионного шоу была создана петиция с тебованием переснять последнюю серию.
Обновлено в 06:07
Культура

НТВ анонсировало фильм-расследование про Навального

Телеканал НТВ анонсировал фильм-расследование об оппозиционере Алексее Навальном и его ближайших соратниках.
Обновлено в 07:19
Армия и оружие

Росгвардия может перейти на пистолеты Лебедева

Росгвардия планирует в будущем заменить пистолеты Макарова на пистолеты Лебедева, заявил журналистам руководитель департамента техники и вооружения Росгвардии генерал-лейтенант Алексей Беззубиков.
Обновлено в 08:24
Политика

В Кремле определили дату Прямой линии

Дата Прямой линии с президентом определена, но в Кремле сообщат ее в свое время.
Обновлено в 06:54
Политика

Тереза Мэй объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе речи в Лондоне объявила об отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства страны.
Обновлено в 05:10
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

Бывшего замглавы управления СК Никандрова освободят из колонии по УДО

Обновлено в 07:29
Политика

Филарет отказался подписывать указ о верности уставу ПЦУ

Лидер неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет Денисенко отказался подписывать указ о верности уставу неканонической Православной церкви Украины.
Обновлено в 08:09
Общество

Епархия предложила перенести опрос о возведении храма в Екатеринбурге

Екатеринбургская епархия предлагает перенести проведение опроса о возведении храма в Екатеринбурге, сообщил секретарь епархиального совета, игумен Вениамин Райников в ходе депутатских слушаний о процедуре опроса.
Обновлено в 05:05
Кино

Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия

Дебош пассажира перед смертью в московском аэропорту попал на видео

В сети появилось видео дебоша пассажира рейса Москва — Симферополь, который скончался после того, как самолет вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:43
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Общество

Заместитель Рогозина заработал вдвое больше него

Финансовый директор "Роскосмоса" Дмитрий Беленов заработал в прошлом году в два раза больше главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, следует из опубликованных на сайте "Роскосмоса" деклараций.
Обновлено в 07:30
Политика

Глава Генштаба ВСУ: Украина потеряла Крым ещё до 2014 года

По словам начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака, уже в 2010 году на полуострове висели триколоры и рекламировали российскую водку В интервью информационному агентству УНИАН, телеканалу ТСН и программе "ТСН Неделя" генерал сообщил, что за всю жизнь посещал Крым трижды.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие

Глава Генштаба ВСУ не видит военного варианта решения конфликта в Донбассе

Глава Генштаба подверг сомнению слова бывшего командующего карательной операцией в Донбассе Сергея Наева, который заявил, что ВСУ смогут взять Донбасс за сутки.
Обновлено в 07:09
Общество

В конце мая в Москву придет жара

В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Яна Рудковская прослезилась на последнем звонке своих старших сыновей

Продюсер призналась, на последней линейке своих старших наследников она прослезилась от нахлынувших чувств.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

США пригрозили валютным манипуляторам введением пошлин

Министерство торговли США рассматривает введение компенсационных пошлин на страны, которые занижают свою валюту по отношению к американской валюте – доллару.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Появились новые видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено вчера в 17:51
Общество

Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК

Виктория Скрипаль — племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля — передала информацию о телефонном разговоре с ним в Следственный комитет России.
Обновлено в 07:26
Общество

Крестный ход проведут в Хабаровске в День славянской письменности

В Хабаровске 26 мая 2019 года, в День славянской письменности и культуры, пройдут концерты и народные гуляния.
Обновлено в 00:46
Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко во второй раз стал отцом

Обновлено вчера в 17:17
Авто

На фото показали эксклюзивный внедорожник G-class репера Drake

Периодически в сеть попадают снимки звезд и их любимых автомобилей, особенно если эта звезда — Drake, особенно если этот эксклюзивный Mercedes-Maybach G650 Landaulet стоящий на взлетно-посадочной полосе, а на заднем фоне стоит опять же принадлежащий реперу Boeing 767.
Обновлено в 06:18
Гаджеты

Google очистила сайт Android.com от упоминаний смартфонов Huawei

Huawei Mate X был представлен на сайте Android.com в разделе, посвящённом первым 5G-аппаратам.
Обновлено в 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное