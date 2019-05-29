Политика

Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе УкраиныREGNUM 02:18

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой. После словесной перепалки Платошкин покинул студию передачи.
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Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут". Николай Платошкин заявил, что он приветствует решение Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства Михаилу Саакашвили.
Вести.Ruвчера в 15:02

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Российский и украинский политологи поссорились в эфире из-за Саакашвили

Аргументы и Фактывчера в 17:52

Два политолога разругались в эфире «России 1» под подхрюкивание третьего

Lenta.ruвчера в 23:40

Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»

News.ruвчера в 18:14

«Возмущение Скабеевой»: оскорблённый в прямом эфире Платошкин подаёт в суд

Царьград03:49

Российский эксперт покинул студию «России 1» из-за оскорблений украинского политолога

ФАНвчера в 17:32

Эксперт покинул студию «России 1» из-за оскорбления украинского политолога

РИА Новостивчера в 16:21

Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Вести.Ruвчера в 15:02
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Армия и оружие

В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35

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Происшествия

Названа причина сбоя на Солнцевской линии метро

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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о мерах США по дестабилизации России

В Минобороны рассказали, как Соединенные Штаты Америки рассчитывают дестабилизировать Россию.
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Происшествия

Движение трамваев задерживается на северо-западе столицы

"Из-за ДТП на пересечении улицы Авиационная и улицы Пехотная задерживаются трамваи № 6, 15, 28, 30, 31", – говорится в сообщении транспортного комплекса столицы в Twitter.
Обновлено в 03:33
Энергетика

Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»

Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
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Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Армия и оружие

Вооруженные силы России отмечают День военного автомобилиста

Военные автомобилисты успешно обеспечивают мобильность подразделений и своевременную доставку материальных средств.
Обновлено в 05:53
Футбол

Новые правила футбола вступят в силу с 25 июня

УЕФА объявил, что изменения в правилах футбола вступят в силу с 25 июня.
Обновлено в 04:50
Общество

Ставропольские выпускники сдают ЕГЭ по математике

Ставропольские одиннадцатиклассники сдают 29 мая ЕГЭ по математике. Это обязательный предмет для получения аттестата.
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Шоу-бизнес

Петросян опубликовал фото с молоденькими актрисами в вышиванках

Юморист Евгений Петросян пребывает в хорошем расположении духа, несмотря на грандиозный скандал, связанный с его личной жизнью.
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

В Дагестане сбившую четырех человек автомобилистку закидали камнями

Обновлено в 04:42
Наука

В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жира

Обновлено в 04:20
Музыка

Литва потребовала пересмотреть итоги «Евровидения»

На прошлой неделе организаторы Евровидения уже пересмотрели итоги конкурса, так как из-за человеческого фактора при подсчете был использован не точный средний результат.
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Футбол

Глушаков хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за разрыв контракта

Обновлено в 05:10
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

Обновлено в 05:04
Футбол

«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
Политика

Ляшко предрек гривне четырехкратное обесценение из-за дефолта

Известный украинский политик Олег Ляшко, возглавляющий в украинском парламенте Радикальную партию, спрогнозировал резкое падение курса национальной валюты, если власти решатся на дефолт.
Обновлено в 05:56
Политика

В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии

В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Лётные испытания ударного БПЛА «Охотник» начнутся в июле-августе

Беспилотный аппарат "Охотник" в рамках заводских испытаний впервые совершит полноценный полет на аэродроме Новосибирского авиазавода летом текущего года, предварительно, в июле - августе.
Обновлено в 03:32
Футбол

Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и Луиса

На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол

«Спартак» планирует трансфер Комличенко

Совет директоров московского "Спартака" одобрил трансфер форварда чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николая Комличенко, рапортует телеграм-канал Sport_inside.
Обновлено в 04:33
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Президент России Владимир Путин несколько раз встречался со старцем Илием (Ноздриным). Батюшка этот совсем не прост, уверяют журналисты.
Обновлено в 05:18
Финансы

Минфин ожидает снижения ставок по ипотеке уже во втором полугодии

Минфин РФ ожидает снижения ставок по ипотеке крупными банками во втором полугодии текущего года, сообщил в интервью РИА Новости замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 03:22
Общество

Российская заведующая детсадом уволилась из-за видео со стриптизом

В Сургуте заведующая детсадом уволилась после появившегося в сети видео со стриптизом на праздничном представлении.
Обновлено в 05:53
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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