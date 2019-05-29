Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе УкраиныREGNUM 02:18

Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут". Николай Платошкин заявил, что он приветствует решение Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства Михаилу Саакашвили.

с чего всё началось

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой. После словесной перепалки Платошкин покинул студию передачи.

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