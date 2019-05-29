Политика

Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе УкраиныREGNUM 02:18

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой. После словесной перепалки Платошкин покинул студию передачи.
Читать в источнике
с чего всё началось

Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут". Николай Платошкин заявил, что он приветствует решение Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства Михаилу Саакашвили.
Вести.Ruвчера в 15:02

Подробнее о событии

«Возмущение Скабеевой»: оскорблённый в прямом эфире Платошкин подаёт в суд

Царьград03:49

Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Вести.Ruвчера в 15:02

Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»

News.ruвчера в 18:14

Российский и украинский политологи поссорились в эфире из-за Саакашвили

Аргументы и Фактывчера в 17:52

Российский эксперт покинул студию «России 1» из-за оскорблений украинского политолога

ФАНвчера в 17:32

Эксперт покинул студию «России 1» из-за оскорбления украинского политолога

РИА Новостивчера в 16:21

Два политолога разругались в эфире «России 1» под подхрюкивание третьего

Lenta.ruвчера в 23:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Хоккей

Рижское «Динамо» подписало шведского защитника Кристофера Берглунда

Рижское «Динамо» объявило о подписании контракта со шведским защитником Кристофером Берглундом.
Обновлено в 05:10
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Политика

Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.
Обновлено в 06:18
Происшествия

Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН

Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.
Обновлено в 06:57
Космос

Звездная пара. Ученые заметили необычную «любовь» космических объектов

Обновлено в 01:35
Происшествия

Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета

Во Львове утром 29 мая неизвестные «активисты» выломали дверь городской ратуши, где проходило заседание львовского горсовета, и ворвались внутрь.
Обновлено в 06:23
Политика

Борис Джонсон вызван в суд из-за высказываний по Brexit

Бывшего главу британского МИДа Бориса Джонсона вызвали в суд из-за высказываний накануне референдума по Brexit в 2016 году.
Обновлено в 06:44
Происшествия

Экс-министра транспорта Пермского края приговорили к реальному сроку

Обновлено в 06:36
Экономика

Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов

Кабинет министров предлагает взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом»

Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:23
Технологии

В новом аэропорту Стамбула установили видеокиоски TrueConf

Руководство новой авиагавани решило установить киоски самообслуживания и информационные панели по всему зданию аэропорта, чтобы предоставить пассажирам быструю помощь в приобретении билетов, просмотре расписания рейсов и получения навигационной информации по помещению терминала.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Саакашвили получил удостоверение личности для возвращения на Украину

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение личности для возвращения на Украину.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Егор Крид рассказал о расставании с Нюшей и ее меркантильности

Егор Крид поведал о своем романе с Нюшей.
Обновлено в 03:45
Политика

Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России

Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Театры

Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:38
Происшествия

Дочь Пирло сбила машина в Турине

Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
Обновлено вчера в 15:50
Кино

Сыктывкарский художник поместил героев мультфильмов в мир «Игры престолов»

Обновлено в 02:01
Армия и оружие

Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР

Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Жена Андрея Малахова Наталья Шкулева показала «компромат» на супруга

Наталья Шкулева показала поклонникам "компромат" на супруга Андрея Малахова.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

У Олега Меньшикова отбирают квартиру

Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 03:00
Политика

Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".
Обновлено в 05:36
Политика

Зеленский нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель

Новый президент Украины нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Корчевников раскрыл детали романа певицы МакSим и известного актера

В сегодняшнем выпуске программы "Судьба человека" актер рассказал, почему его отношения с певицей МакSим не сложились.
Обновлено в 07:17
Кино

Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику

Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева перевоплотилась в мужчину со щетиной

Телеведущая опубликовала в сториз фотографию, на которой она выглядит как мужчина – с мужскими чертами лица и даже со щетиной.
Обновлено в 05:57
Общество

Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено в 07:03
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко загорелся корабль

Обновлено в 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное