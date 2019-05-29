Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе УкраиныREGNUM 02:18
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой. После словесной перепалки Платошкин покинул студию передачи.
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с чего всё началось
Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут". Николай Платошкин заявил, что он приветствует решение Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства Михаилу Саакашвили.Вести.Ruвчера в 15:02
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Экономика
Медведев открыл в Сколково исследовательский центр «Сибура»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду принял участие в церемонии открытия первого в России исследовательского центра компании "Сибур" по разработке и тестированию продуктов из полимеров.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Мурманской области украли мост через реку
В Кировске Мурманской области неизвестные разобрали на металлолом мост через реку Умба. Об этом пишет местное издание «Дважды Два».
Обновлено 27 мая в 11:11
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Здоровье
В Москве открылся форум «Здоровье нации – основа процветания России»
XIII Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России", организаторами которого выступают Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Министерство здравоохранения РФ, открылся в среду в столичном Гостином Дворе.
Обновлено в 06:54
Путешествия
Доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат
Обновлено в 06:48
Авто
Mazda сертифицировала новую Mazda 3 для России
Компания Mazda сертифицировала новую Mazda 3 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 04:16
Политика
Задержанного в Косово россиянина из миссии ООН освободили
Прессе в миссии ООН сообщили о том, что гражданина России, являющегося сотрудником Организации Объединенных Наций, освободили в Косово.
Обновлено вчера в 09:11
Авто
Появилось фото обновленного Renault Duster для России
По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.
Обновлено в 10:04
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Госдума одобрила во II чтении ужесточение наказания за «пьяные» ДТП
Государственная дума в среду приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей.
Обновлено в 10:05
Происшествия
В Чебоксарах во время ЕГЭ умерла школьница
В одной из школ Чебоксар в среду, 29 мая, во время экзамена по математике умерла ученица 11 класса.
Обновлено в 08:56
Общество
ФАС возбудила дело против «Ростелекома»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении ПАО "Ростелеком" за нарушение закона о защите конкуренции после заявления ПАО "Мегафон", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:10
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе
Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая подхватила от Филиппа Киркорова «звездную» болезнь
В разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой певица рассказала, что подхватила от Филиппа Киркова неприятную болезнь.
Обновлено в 10:22
Кино
Сыктывкарский художник нарисовал новых персонажей «Игры престолов» в стиле советских мультфильмов
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Обновлено в 09:40
Футбол
Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и Луиса
На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
В Донбассе на мине подорвались два боевика ВСУ — Народная милиция ЛНР
Два боевика 54-й бригады ВСУ получили осколочные ранения в районе населённого пункта Золотое, заявил 28 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.
Обновлено вчера в 08:13
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания
США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Политика
Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области
Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 09:47
Здоровье
В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану
Туристам в Таиланде разрешили допуск к мариухане «в медицинских целях» - это следует из положений, связанных с производством, хранением и использованием каннабиса в медицинских целях, которые на днях одобрило правительство Таиланда.
Обновлено в 08:23
Экономика
Правительство предложило распространить акцизы на кальяны
"Подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства по итогам заседания.
Обновлено в 06:36