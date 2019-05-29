Политика

Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе УкраиныREGNUM 02:18

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой. После словесной перепалки Платошкин покинул студию передачи.
Читать в источнике
с чего всё началось

Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут". Николай Платошкин заявил, что он приветствует решение Владимира Зеленского о возвращении украинского гражданства Михаилу Саакашвили.
Вести.Ruвчера в 15:02

Подробнее о событии

Всему виной Украина: эфир со Скабеевой потрясла драка

Газета.Ru09:12

Платошкин будет судиться с украинским политологом из-за спора в эфире «60 минут»

ФАН07:53

В скандал со Скабеевой и Платошкиным вставил «пять копеек» советник главы ЛНР

Царьград09:13

Два политолога разругались в эфире «России 1» под подхрюкивание третьего

Lenta.ruвчера в 23:40

Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»

News.ruвчера в 18:14

Эксперт покинул студию «России 1» из-за оскорбления украинского политолога

РИА Новостивчера в 16:21

Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Вести.Ruвчера в 15:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:44, Ашберн
Экономика

Медведев открыл в Сколково исследовательский центр «Сибура»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в среду принял участие в церемонии открытия первого в России исследовательского центра компании "Сибур" по разработке и тестированию продуктов из полимеров.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Мурманской области украли мост через реку

В Кировске Мурманской области неизвестные разобрали на металлолом мост через реку Умба. Об этом пишет местное издание «Дважды Два».
Обновлено 27 мая в 11:11
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Происшествия

С утра на станции Шиес снова начались задержания экоактивистов

Обновлено в 01:53
Здоровье

В Москве открылся форум «Здоровье нации – основа процветания России»

XIII Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России", организаторами которого выступают Общероссийская общественная организация "Лига здоровья нации" и Министерство здравоохранения РФ, открылся в среду в столичном Гостином Дворе.
Обновлено в 06:54
Путешествия

Доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат

Обновлено в 06:48
Авто

Mazda сертифицировала новую Mazda 3 для России

Компания Mazda сертифицировала новую Mazda 3 для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 04:16
Политика

Задержанного в Косово россиянина из миссии ООН освободили

Прессе в миссии ООН сообщили о том, что гражданина России, являющегося сотрудником Организации Объединенных Наций, освободили в Косово.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 09:37
Авто

Появилось фото обновленного Renault Duster для России

По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.
Обновлено в 10:04
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Госдума одобрила во II чтении ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

Государственная дума в среду приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей.
Обновлено в 10:05
Происшествия

В Чебоксарах во время ЕГЭ умерла школьница

В одной из школ Чебоксар в среду, 29 мая, во время экзамена по математике умерла ученица 11 класса.
Обновлено в 08:56
Общество

Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы

Обновлено в 07:22
Общество

ФАС возбудила дело против «Ростелекома»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении ПАО "Ростелеком" за нарушение закона о защите конкуренции после заявления ПАО "Мегафон", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:10
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Политика

Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе

Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Анастасия Стоцкая подхватила от Филиппа Киркорова «звездную» болезнь

В разговоре с ведущей Лерой Кудрявцевой певица рассказала, что подхватила от Филиппа Киркова неприятную болезнь.
Обновлено в 10:22
Кино

Сыктывкарский художник нарисовал новых персонажей «Игры престолов» в стиле советских мультфильмов

Обновлено в 10:00
Авто

«Сколково» поможет Hyundai создать в России сервис подписки на машины

Обновлено в 07:43
Политика

Зеленский призвал политиков есть шаурму

Обновлено в 09:40
Футбол

Сарри покинул тренировку «Челси» из-за конфликта Игуаина и Луиса

На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.
Обновлено вчера в 15:00
Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Обновлено в 08:49
Армия и оружие

В Донбассе на мине подорвались два боевика ВСУ — Народная милиция ЛНР

Два боевика 54-й бригады ВСУ получили осколочные ранения в районе населённого пункта Золотое, заявил 28 мая начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Москве чемпион Европы по тяжелой атлетике украл продукты из магазина

Обновлено в 09:48
Политика

Без Петровского и Кирова: на Украине переименуют две области

Комитет Верховной рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует народным депутатам принять проекты законов о переименовании Кировоградской и Днепропетровской области, сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 09:47
Здоровье

В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану

Туристам в Таиланде разрешили допуск к мариухане «в медицинских целях» - это следует из положений, связанных с производством, хранением и использованием каннабиса в медицинских целях, которые на днях одобрило правительство Таиланда.
Обновлено в 08:23
Экономика

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны

"Подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства по итогам заседания.
Обновлено в 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное