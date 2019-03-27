«Платон» могут начать использовать для отслеживания мусоровозовРИА Новости 04:50

Чиновники не первый год ищут способ увеличить отдачу от системы «Платон», собирающей плату за проезд грузовиков по федеральным трассам. Сейчас обсуждается ее использование для наблюдения за мусоровозами, рассказал «Ведомостям» сотрудник аппарата правительства.

с чего всё началось

Госсистема взимания платы с большегрузов "Платон" после успешного эксперимента по контролю за обращением с отходами в Московской области может быть использована для отслеживания маршрутов мусоровозов по всей России, сообщил РИА Новости представитель Минтранса РФ.

«Платон» могут начать использовать для отслеживания мусоровозов

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