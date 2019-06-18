Футбол
Платини задержан по подозрению в коррупции по делу о ЧМ-2022 в КатареБомбардир.ру вчера в 04:32
Экс-президент УЕФА Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции. Французский чиновник задержан в рамках расследования коррупции из-за присвоения Катару права на проведение ЧМ-2022. Это событие случилось в декабре 2010 года, в тот же день, когда Россия получила право на проведение ЧМ-2018.
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с чего всё началось
Бывшего президента УЕФА и экс-капитана сборной Франции по футболу Мишеля Платини задержали по подозрению в коррупции, сообщает французское издание Mediapart.Новая газетавчера в 04:34
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Бывший президент УЕФА Платини взят под стражу по делу о коррупции. Все из-за ЧМ в Катаре
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