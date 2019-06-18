Футбол

Платини задержан по подозрению в коррупции по делу о ЧМ-2022 в КатареБомбардир.ру вчера в 04:32

Экс-президент УЕФА Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции. Французский чиновник задержан в рамках расследования коррупции из-за присвоения Катару права на проведение ЧМ-2022. Это событие случилось в декабре 2010 года, в тот же день, когда Россия получила право на проведение ЧМ-2018.
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Бывшего президента УЕФА и экс-капитана сборной Франции по футболу Мишеля Платини задержали по подозрению в коррупции, сообщает
 французское издание Mediapart.
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Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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