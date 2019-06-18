Платини задержан по подозрению в коррупции по делу о ЧМ-2022 в КатареБомбардир.ру вчера в 04:32

с чего всё началось

Экс-президент УЕФА Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции. Французский чиновник задержан в рамках расследования коррупции из-за присвоения Катару права на проведение ЧМ-2022. Это событие случилось в декабре 2010 года, в тот же день, когда Россия получила право на проведение ЧМ-2018.

Платини задержан по подозрению в коррупции по делу о ЧМ-2022 в Катаре

Шоу-бизнес Алибасов дал первое интервью после отравления Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.

Наука Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Общество В России запретили еще одно лекарство от кашля Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) принял решение об изъятии из обращения лекарственного препарата от кашля «Сиресп», содержащее фенспирид.

Гаджеты HP продемонстрировала лазерный принтер без картриджа Принтер HP Neverstop Laser 1000w с модулем Wi-Fi оценен в 15 990 рублей. МФУ HP Neverstop Laser MFP 1200a без Wi-Fi стоит 18 990 рублей.

Происшествия Reuters: ракетный снаряд попал в здание ExxonMobil в иракской Басре Здание в иракском городе Басра, в котором находится представительство американской нефтяной компании ExxonMobil, подверглось ракетному обстрелу.

Экономика Фонд Майкла Калви утратил контроль над банком «Восточный» Компания перечислила за пакет 750 млн руб. Evison владела 51,6% акций — таким образом, передача 10% банка означает утрату контроля фонда Калви над ним.

Общество Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Политика Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.

Происшествия В Москве произошла массовая драка В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.

Происшествия Все цыгане уехали из Чемодановки Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.

Энергетика Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Общество 25 российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов планеты В рейтинге лучших университетов мира, который подготовила британская компания Quacquarelli Symonds (QS), в этом году оказались 25 российских вузов.

Происшествия Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью В ходе расследования эксперты выяснили, что Шах сам отклонил воздушное судно от курса, предположительно убив второго пилота перед этим, а затем осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тысяч километров.

Армия и оружие Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Общество Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.

Общество Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров «За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Авто Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.

Происшествия Четырех подпольных банкиров задержали в Москве Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.