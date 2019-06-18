Футбол

Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022Свободная Пресса вчера в 05:22

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.
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Экс-президент УЕФА Платини арестован во Франции, дело в ЧМ-2022 в Катаре

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Решение по Катару не пересмотрят. Как задержание Платини повлияет на проведение Кубка мира по футболу

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Sport24.ruвчера в 06:35

Бывший глава УЕФА Платини взят под стражу по делу о коррупции

ТАССвчера в 04:57
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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На Кубани могут закончиться запасы риса-сырца

По информации, представленной НП «Южный рисовый союз» в совокупности риса-сырца осталось 82,7 тыс. тонн на июня этого года.
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На помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы Киселевой напали с ножом

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В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

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Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ

Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
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В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 17 человек

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения рейсового автобуса с фурой в Краснодарском крае.
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"Сент-Луис" сделал Ивану Барбашеву квалификационное предложение по новому контракту.
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Армия и оружие

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Тренер Бутырской – о Медведевой: «Женя очень много положила сил на подготовку, чтобы выйти на такой уровень»

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Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
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В stories Ольга загрузила короткий ролик, как она возвращает себе настроение в такую жару.
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К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов

К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
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Украинские военные обстреляли запад Донецка

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Мишель Платини
Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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Государство в Передней Азии
Государство на Ближнем Востоке, расположенное на Катарском полуострове в северо-восточной части Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией на юге, со всех остальных сторон омывается Персидским заливом. На северо-западе имеет морскую границу с островами Бахрейн, на юго-востоке - морскую границу с ОАЭ. Столица - город Доха.
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