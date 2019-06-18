Мишеля Платини арестовали во Франции из-за ЧМ-2022Свободная Пресса вчера в 05:22

с чего всё началось

Бывший президент УЕФА Мишель Платини был задержан во Франции в рамках расследования коррупции при выборе Катара страной, принимающей Чемпионат Мира по футболу 2022.

Происшествия СК занялся обращением пострадавшей от паводка семьи к Путину СК по Республике Алтай организовал доследственную проверку по обращению к президенту Владимиру Путину местной жительницы, которая не может получить жилье взамен разрушенного из-за поводка дома.

Транспорт Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Происшествия Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.

Политика Депутаты Харькова одобрили возвращение имени бывшему проспекту Жукова Депутаты Харьковского горсовета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова, передает «Укринформ».

Политика Times: американский миллиардер Стив Шварцман выделил Оксфордскому университету $188 млн Глава американской инвестиционной компании Blackstone ("Блэкстоун") миллиардер Стив Шварцман направил Оксфордскому университету £150 млн ($188 млн) в целях благотворительности.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова похвасталась дородовой фигурой в бикини Звезда российских сериалов достаточно быстро пришла в дородовую форму.

Хоккей Барбашев упал с пожарной машины во время парада «Сент-Луиса» Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не удержался на ногах и упал с пожарной машины.

Технологии Правообладатели смогут удалять домены пиратов из поиска По данным "Ъ", решение о внесении в реестр для удаления доменных имен не поддерживают интернет-компании — их представители настаивают на том, что нельзя удалять домены без соответствующих судебных решений.

Политика Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций Счетная палата РФ готовит комплексные проверки ряда госкорпораций, включая проверки качества их корпоративного управления и системы бонусов, заявил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с отчетом о работе контрольного ведомства в 2018 году.

Общество В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов В рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2018, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, вошли 25 российских вузов.

Армия и оружие Совбез РФ: вербовка террористов в Сирию и Ирак прекратилась Совбез России заявил о прекращении вербовки в ряды «Исламского государства»11 (террористическая группировка запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Экономика Россияне стали покупать водку в малой таре Самым популярным сегментом продаж малой тары стали дешевые марки водки стоимостью от 215 до 229 рублей за 0,5 л и сегмент эконом (230–269 рублей за 0,5 л), заявили в Beluga Group.

Кино «Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards В США состоялась церемония награждения ежегодной премии в области кино и телевидения MTV Movie & TV Awards.

Авто В России реальные продажи машин в мае упали на 18% Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.