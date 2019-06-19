Футбол
Платини рассказал, о чем его спрашивали на допросеМатч ТВ 01:38
Экс-глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини рассказал, какими вопросами интересовались следователи на допросе.
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Меня расспрашивали о чемпионате Европы 2016 года во Франции, чемпионате мира в России и мировом первенстве в Катаре. Также они задавали вопросы о ФИФА. Я спокойно побеседовал со следователями на все интересующие их темы.
— Мишель Платини, французский футболистBFM.ru 03:35
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