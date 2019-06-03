Футбол
Платини раскритиковал Инфантино на посту президента ФИФАМатч ТВ 10:45
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини выступил с критикой в адрес главы международной футбольной ассоциации (ФИФА) Джанни Инфантино.
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Мишель Платини: Инфантино – хороший юрист, но он не по праву занимает пост президента ФИФА
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