Платини не арестован, а задержанИнтерфакс-Спорт вчера в 09:26

Экс-глава УЕФА Мишель Платини не арестован, а задержан, утверждают Get French Football News. Полиция его задержала в связи с расследованием возможных фактов коррупции на выборах мест проведения чемпионата мира 2022 года.

Платини не арестован, а задержан

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