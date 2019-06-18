Футбол

Платини не арестован, а задержан для допросаПятый канал вчера в 08:00

Позднее в интервью CNN пресс-секретарь французской полиции пояснил, что Мишель Платини не арестован, а проходит в статусе «свободного подозреваемого» и был задержан для допроса, который состоялся в управлении судебной полиции в Нантерре.
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Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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