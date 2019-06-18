Футбол
Платини не арестован, а задержан для допросаПятый канал вчера в 08:00
Позднее в интервью CNN пресс-секретарь французской полиции пояснил, что Мишель Платини не арестован, а проходит в статусе «свободного подозреваемого» и был задержан для допроса, который состоялся в управлении судебной полиции в Нантерре.
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Происшествия
Цыгане из скандальной Чемодановки на время приехали в Волгоград
Обновлено вчера в 06:48
Музыка
Дочь Алсу спела с Ержаном Максимом
Обновлено вчера в 22:04
Авто
Lexus представил обновленный GX
Lexus заявляет, что внес эти изменения, чтобы привести GX 2020 модельного года в соответствие с другими последними моделями, поэтому светодиодные фары также выглядят более современно.
Обновлено вчера в 07:15
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Энергетика
Газпром и Узбекнефтегаз инвестируют более $700 млн в добычу газа на северо-западе Узбекистана
Совместное предприятие NaturalGas-Stream, созданное Gas Project Development Central Asia и Узбекнефтегазом, инвестирует более $700 млн в добычу газа на северо-западе Узбекистана.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Прокуратура проверит жалобы автоконцернов на краснодарских судей
В мае автоконцерны Mercedes, Hyundai, KIA и Jaguar пожаловались на работу судов Краснодарского края из-за мошеннических схем, которые проводились «под прикрытием» взыскания компенсаций в пользу автовладельцев.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Четырех подпольных банкиров задержали в Москве
Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.
Обновлено в 01:29
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского по теме разговора с Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что случае встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского российский лидер начнет разговор с правильных слов.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия
СК провел масштабные обыски в России по делу о финансировании ИГИЛ
Следственный комитет провел масштабные обыски по делу о финансировании международной террористический организации ИГИЛ (запрещенна в РФ).
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Общество
СМИ сообщили о подготовке школьных анкет с данными о соцсетях
Минпросвещения и Министерство цифрового развития подготовили проект приказа, утверждающего создание цифровой образовательной среды (ЦОС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
К прямой линии с Путиным поступило более миллиона вопросов
К прямой линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов, сообщает телеканал "Россия-24".
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Имена военных, подозреваемых по делу Boeing в Донбассе, назвали СМИ
Голландские журналисты из программы Nieuwsuur назвали фамилии возможных подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 13:23
Политика
Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело
«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено вчера в 15:31
Спорт
Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса
Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено вчера в 14:52
Музыка
«Ленинград» выступит на «Нашествии»
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
Пошутившего над катастрофой SSJ капитана полиции уволили из МВД
Один из сотрудников полиции уволен, другой получил дисциплинарное взыскание, передаёт «Лента.ру». Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Филадельфии изъяли партию кокаина стоимостью $1 млрд
В Филадельфии с судна изъяли 16,5 т кокаина стоимостью более $1 млрд, сообщается в Twitter прокуратуры восточного округа американского штата Пенсильвания.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Совбез России предупредил о наступлении эры цифрового терроризма
Наступает эра цифрового терроризма, который по масштабам последствий в ближайшем будущем может быть сопоставим с оружием массового уничтожения, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.
Обновлено в 03:08
Шоу-бизнес
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой «Улетного экипажа»
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой "Улетного экипажа" 28-летняя Катрин Асси заставила Гелу Месхи напрочь забыть о семейных проблемах.
Обновлено в 00:41
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Общество
Сочинский дельфинарий оштрафовали за отлов косаток
Обновлено в 01:25
Экономика
В России стали чаще покупать водку в маленькой таре
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителей группы «Руст» (производит водку «Талка»), увеличение доли малой тары — один из факторов роста всего водочного сегмента.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30