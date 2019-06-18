Футбол
Платини дал показания по выбору места проведения Евро-2016Известия 09:39
«Мишель Платини ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения», — сказал Алькье, уточнив, что бывший чиновник был задержан исключительно для дачи свидетельских показаний.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:04, Вашингтон
Общество
Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления
Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено в 22:00
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено в 04:11
Гаджеты
Xiaomi представила в России смарт-телевизоры
Xiaomi представила в России три смарт-телевизора, смартфон, наушники и браслет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Самолет с Киркоровым совершил жесткую посадку в Москве
Певец возвращался самолетом авиакомпании S7 в Москву из болгарской Варны, где у него были гастроли.
Обновлено в 14:52
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено в 20:30
Происшествия
В Японии число пострадавших при землетрясении возросло до 21
В Японии число пострадавших в результате последствий землетрясения, по последним данным, возросло до 21. Об этом информирует телеканал NHK.
Обновлено в 22:00
Общество
Депутат подал заявление на активистов антиалкогольного движения
Муниципальный депутат Басманного района Москвы Виктор Котов подал заявление в прокуратуру на активистов движения «Лев против» с просьбой проверить законность деятельности этого объединения.
Обновлено в 21:47
Политика
Зеленский предложил посмотреть, во что превратился Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым стал военным лагерем.
Обновлено в 08:34
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Мальорке
Российская теннисистка Мария Шарапова, которая получила специальное приглашение от организаторов турнира в Мальорке (Испания), пробилась в следующий круг соревнований.
Обновлено в 13:10
Футбол
Мурило официально стал игроком «Локомотива»
Обновлено в 09:43
Политика
МВД обещает жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
Руководство МВД намерено жестко наказывать полицейских, прибегающих к провокациям в виде подбрасывания наркотиков.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие
Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма
Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом
Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
Обновлено в 18:24
Футбол
«Зенит» вылетает на сборы в Австрию
Петербургский футбольный клуб «Зенит» вылетает на тренировочные сборы в Австрию.
Обновлено в 03:17
Общество
Рособрнадзор проверил получившие ноль баллов на ЕГЭ работы
Рособрнадзор завершил проверку работ астраханских школьников, получивших ноль баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес
Меган и Гарри поделились подробностями своей свадьбы
В Холирудском дворце в Шотландии открылась выставка, посвященная свадьбе Меган и Гарри, в аудиопутеводителе к которой они сами поделились подробностями торжества.
Обновлено в 17:43
Культура
Фанаты предлагают сделать Киану Ривза «Человеком года»
Обновлено в 05:13
Общество
В рейтинг лучших университетов мира QS вошли 25 российских вузов
В рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.
Обновлено в 20:23
Музыка
Костюм Карди Би треснул во время выступления
По данным издания, певица вышла на сцену в обтягивающем комбинезоне. Как отмечается, в ходе выступления костюм Карди Би "треснул".
Обновлено в 00:50
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено в 19:30
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась о брачных контрактах
Обновлено в 20:27
Политика
Boeing остался без заказов в первый день авиасалона в Ле-Бурже
Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург заявил, что компания воспринимает салон в первую очередь как возможность показать клиентам прогресс, которого она достигла, подняв в воздух печально известный 737 MAX.
Обновлено в 07:04
Общество
В Крыму создали первый взвод туристической полиции
Обновлено в 20:10
Происшествия
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью
Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.
Обновлено в 11:58
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено в 16:34