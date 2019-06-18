Футбол

Платини дал показания по выбору места проведения Евро-2016Известия 09:39

«Мишель Платини ведет себя спокойно, отвечает на все вопросы, в том числе на те, что касаются процесса выбора Евро-2016, по которому он предоставил полезные объяснения», — сказал Алькье, уточнив, что бывший чиновник был задержан исключительно для дачи свидетельских показаний.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 23:04, Вашингтон
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Мишель Платини
Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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