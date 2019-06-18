Футбол
Полиция арестовала Мишеля ПлатиниКазанские ведомости вчера в 10:28
18 июня был арестован экс-глава УЕФА Мишель Платини. Его подозревают в причастности к подтасовке результатов выборов места проведения ЧМ-2022, которое в итоге досталось Катару. Мишель Платини был избран главой УЕФА в 2007 году, и занимал свой пост вплоть до 2015 года.
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с чего всё началось
Бывшего президента УЕФА и экс-капитана сборной Франции по футболу Мишеля Платини задержали по подозрению в коррупции, сообщает французское издание Mediapart.Новая газетавчера в 04:34
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