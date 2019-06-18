Футбол

Полиция арестовала Мишеля ПлатиниКазанские ведомости вчера в 10:28

18 июня был арестован экс-глава УЕФА Мишель Платини. Его подозревают в причастности к подтасовке результатов выборов места проведения ЧМ-2022, которое в итоге досталось Катару. Мишель Платини был избран главой УЕФА в 2007 году, и занимал свой пост вплоть до 2015 года.
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Бывшего президента УЕФА и экс-капитана сборной Франции по футболу Мишеля Платини задержали по подозрению в коррупции, сообщает
 французское издание Mediapart.
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Мишель Платини
Французский футболист
Французский футболист, тренер и спортивный функционер. Чемпион Европы 1984 года. Лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football». Единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд.
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