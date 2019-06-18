Полиция арестовала Мишеля ПлатиниКазанские ведомости вчера в 10:28

с чего всё началось

18 июня был арестован экс-глава УЕФА Мишель Платини. Его подозревают в причастности к подтасовке результатов выборов места проведения ЧМ-2022, которое в итоге досталось Катару. Мишель Платини был избран главой УЕФА в 2007 году, и занимал свой пост вплоть до 2015 года.

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Политика Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Политика Лавров заявил, что РФ ценит развивающиеся отношения с Швейцарией Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона ценит отношения со Швейцарией, которые развиваются "по восходящей на всех направлениях".

Авто Новый Infiniti Q50 предложат с единственным V6 По данным Cars Direct, отсутствие 2,0-литрового двигателя с турбонаддувом в базовой версии Q50 означает, что японский люксовый бренд предложит только два варианта двигателя к 2020 году.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.

Происшествия СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.

Политика МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.

Экономика Госдума создает в России маркетплейс финансовых услуг Пакет законопроектов, направленных на создание в РФ системы онлайн-супермаркета финансовых продуктов и услуг — маркетплейс, — Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Футбол ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.

Общество Жители РФ заявили об излишней дороговизне выпускных балов Большинство жителей России, окончивших школу более 15 лет назад заявили, что сейчас выпускные балы более роскошные и дорогостоящие (83%).

Происшествия Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.

Происшествия Угрожавший взорвать машину в центре Москвы бизнесмен не признал вину Предприниматель Дмитрий Шалай, который осенью прошлого года угрожал взорвать газовый баллон в автомобиле на Васильевском спуске в Москве, отказался признавать вину в хулиганстве.

Авто Peugeot представил новый кроссовер Peugeot 2008 Компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008, производство которого будет налажено на заводе компании в испанском городе Виго.

Общество Россиянки на балу офицеров в Севастополе восхитили Запад Читатели британской прессы восхитились девушками, которые посетили ежегодный Севастопольский бал офицеров.

Общество Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.

Шоу-бизнес Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом» Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для отчистки труб «Крот».

Армия и оружие Российским Су-27 предсказали потерю позиций в рейтинге популярности Эксперты журнала отметили, что сейчас российские истребители Су-27/30 находятся на втором месте по популярности в мире.

Гаджеты За смартфоны Huawei без приложений Google и Facebook вернут деньги Согласно условиям, если на смартфоне от Huawei перестал работать какой-либо из сервисов Google (например, Play Market, Gmail, YouTube) или Facebook (клиенты соцсетей, WhatsApp или Instagram), то продавец возместит полную стоимость устройства.

Происшествия Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.

Общество В Госдуме объяснили продление «дачной амнистии» Законопроект о восстановлении дачной амнистии Госдума приняла в первом чтении, амнистия продлится до 1 марта 2022 года, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.