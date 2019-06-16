Технологии
Платформу с аналитикой рынка онлайн-торговли запускает «Яндекс.Маркет»Бизнес-новости в Кирове вчера в 13:38
Источниками информации станут собственные данные, продавцы-партнеры, а также открытые источники. Пока онлайн-платформа функционирует в тестовом режиме.
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Платформу с аналитикой рынка онлайн-торговли запускает «Яндекс.Маркет»
Бизнес-новости в Кировевчера в 13:38
«Яндекс.Маркет» начал тестирование сервиса для аналитики российского e-commerce
Retailer.ruвчера в 16:48
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:03, Вашингтон
Армия и оружие
Перехватчику МиГ-31 начнут создавать замену
Обновлено в 01:44
Политика
Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Политика
План Трампа по ближневосточному урегулированию будет оглашен в ноябре
Спецпосланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт сообщил в воскресенье на конференции в Нью-Йорке, что администрация президента США собирается отложить обнародование политической части «сделки века» по урегулированию обстановки в регионе до ноября, передает Axios.
Обновлено в 01:44
Авто
Компания BMW официально отказалась от моторов V12
Глава BMW подтверждает, что у V12 нет жизни за пределами нынешнего поколения 7-Series.
Обновлено в 00:14
Политика
Команда Зеленского может продать здание администрации президента
В команде Зеленского еще до инаугурации заявляли, что администрация планирует перебраться в другое место.
Обновлено вчера в 15:31
Общество
Генпрокуратура нашла 50 ошибок Минпросвещения при отборе учебников
При формировании нового федерального перечня школьных учебников было допущено более 50 фактических и технических ошибок.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Стрельба произошла на выпускном в Филадельфии
В американском городе Филадельфия в результате стрельбы на выпускном вечере погиб один человек.
Обновлено в 00:51
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытали в Сирии
Закончены испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ.
Обновлено вчера в 22:14
Технологии
В ДГТУ придумали, как трансформировать инженерное образование
С сентября 2019 года в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) начинает работу Институт опережающих технологий "Школа Икс".
Обновлено в 02:04
Общество
ФАС завела дело против Burger King из-за оскорбительной рекламы
Московское УФАС России возбудило дело в отношении Burger King из-за оскорбительной рекламы, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено вчера в 07:26
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Общество
На Украине из-за непогоды обесточены более 100 населённых пунктов
«В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населённых пунктов в трёх областях, а именно: Львовская — 67, Закарпатская — 38 и Луганская — два населённых пункта», — сказано в сообщении.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Водитель маршрутки внезапно напал на пассажиров с ножом в Новосибирске
В Новосибирске водитель одной из маршруток напал на пассажиров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Журналисту Голунову предоставили защиту
Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено вчера в 03:08
Общество
Результаты ГИА стали доступны на портале мэра Москвы
Московские школьники могут посмотреть результаты государственных итоговых экзаменов (ГИА) в личном кабинете на портале мэра Москвы.
Обновлено в 01:25
Кино
Лена Хиди осталась недовольна финалом истории Серсеи Ланнистер
Актриса Лена Хиди, сыгравшая роль Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», осталась недовольная финалом истории своей героини.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии
В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара.
Обновлено вчера в 14:21
Хоккей
Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено вчера в 13:08
Наука
Ученые нашли в Шотландии рукотворные острова древнее Стоунхенджа
Искусственные острова были обнаружены в Шотландии учеными. Исследователей поразило то, что они были созданы раньше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 17:42
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
"Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах.
Обновлено в 01:46
Религия
17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00