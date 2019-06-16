Технологии

Платформу с аналитикой рынка онлайн-торговли запускает «Яндекс.Маркет»Бизнес-новости в Кирове вчера в 13:38

Источниками информации станут собственные данные, продавцы-партнеры, а также открытые источники. Пока онлайн-платформа функционирует в тестовом режиме.
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Торговлю проиндексирует «Яндекс»

Соловей.инфо02:50

Яндекс будет анализировать онлайн-торговлю

АБНвчера в 13:06

Платформу с аналитикой рынка онлайн-торговли запускает «Яндекс.Маркет»

Бизнес-новости в Кировевчера в 13:38

«Яндекс.Маркет» начал тестирование сервиса для аналитики российского e-commerce

Retailer.ruвчера в 16:48

«Яндекс» проиндексирует торговлю

Коммерсантъвчера в 11:34
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Армия и оружие

Перехватчику МиГ-31 начнут создавать замену

Обновлено в 01:44
Политика

Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Политика

Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство

Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Политика

План Трампа по ближневосточному урегулированию будет оглашен в ноябре

Спецпосланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт сообщил в воскресенье на конференции в Нью-Йорке, что администрация президента США собирается отложить обнародование политической части «сделки века» по урегулированию обстановки в регионе до ноября, передает Axios.
Обновлено в 01:44
Авто

Компания BMW официально отказалась от моторов V12

Глава BMW подтверждает, что у V12 нет жизни за пределами нынешнего поколения 7-Series.
Обновлено в 00:14
Политика

Команда Зеленского может продать здание администрации президента

В команде Зеленского еще до инаугурации заявляли, что администрация планирует перебраться в другое место.
Обновлено вчера в 15:31
Общество

Генпрокуратура нашла 50 ошибок Минпросвещения при отборе учебников

При формировании нового федерального перечня школьных учебников было допущено более 50 фактических и технических ошибок.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»

Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Стрельба произошла на выпускном в Филадельфии

В американском городе Филадельфия в результате стрельбы на выпускном вечере погиб один человек.
Обновлено в 00:51
Общество

Росгидромет назвал самые солнечные города России

Обновлено вчера в 23:36
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытали в Сирии

Закончены испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ.
Обновлено вчера в 22:14
Технологии

В ДГТУ придумали, как трансформировать инженерное образование

С сентября 2019 года в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) начинает работу Институт опережающих технологий "Школа Икс".
Обновлено в 02:04
Общество

ФАС завела дело против Burger King из-за оскорбительной рекламы

Московское УФАС России возбудило дело в отношении Burger King из-за оскорбительной рекламы, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Музыка

Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов

Обновлено вчера в 07:26
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Общество

На Украине из-за непогоды обесточены более 100 населённых пунктов

«В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населённых пунктов в трёх областях, а именно: Львовская — 67, Закарпатская — 38 и Луганская — два населённых пункта», — сказано в сообщении.
Обновлено в 02:24
Происшествия

Водитель маршрутки внезапно напал на пассажиров с ножом в Новосибирске

В Новосибирске водитель одной из маршруток напал на пассажиров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Журналисту Голунову предоставили защиту

Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии

Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено вчера в 03:08
Общество

Результаты ГИА стали доступны на портале мэра Москвы

Московские школьники могут посмотреть результаты государственных итоговых экзаменов (ГИА) в личном кабинете на портале мэра Москвы.
Обновлено в 01:25
Кино

Лена Хиди осталась недовольна финалом истории Серсеи Ланнистер

Актриса Лена Хиди, сыгравшая роль Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», осталась недовольная финалом истории своей героини.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие

В Сети появилось видео боя двух советских танков в Ливии

В Сети опубликовали видео танкового боя между Т-55 сил Правительства национального согласия и такой же боевой машиной Ливийской национальной армии маршала Хафтара.
Обновлено вчера в 14:21
Хоккей

Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков

Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму

Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено вчера в 13:08
Наука

Ученые нашли в Шотландии рукотворные острова древнее Стоунхенджа

Искусственные острова были обнаружены в Шотландии учеными. Исследователей поразило то, что они были созданы раньше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 17:42
Происшествия

В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова

Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата

"Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах.
Обновлено в 01:46
Религия

17 июня православные отмечают День Святого Духа

Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
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