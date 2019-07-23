Ассоциация банков "Россия" предупредила о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований в контрольно-кассовой технике (ККТ), сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Это касается банковских платежных агентов, которые пользовались удаленными ККТ в платежных терминалах.

Платежных терминалов станет меньше по всей России

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