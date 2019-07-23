Экономика

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновенияИзвестия 02:23

Ассоциация банков «Россия» предупредила о резком сокращении числа платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ). Ограничения могут затронуть QIWI и ряд региональных игроков вроде уральского TelePay, красноярского «КАССервис» и омского «Апельсина».
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с чего всё началось

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов из-за нового закона

Ассоциация банков «Россия» предупредила о резком сокращении числа платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ), направив соответствующее письмо в Федеральную налоговую службу (ФНС).
РБК01:00

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В России из-за нового закона резко уменьшится число платежных терминалов

ФедералПресс01:39

Банки предупредили о сокращении числа платёжных терминалов

Говорит Москва03:48

Платежные терминалы исчезнут в России? Банки назвали невыполнимыми требования нового закона

Царьград02:22

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения

Известия02:23

Банки предупредили о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований

Коммерсантъ02:23

Переход без потрясений

Российская газета03:29

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов из-за нового закона

РБК01:00
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