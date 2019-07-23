Экономика

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновенияИзвестия 02:23

Ассоциация банков «Россия» предупредила о резком сокращении числа платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ). Ограничения могут затронуть QIWI и ряд региональных игроков вроде уральского TelePay, красноярского «КАССервис» и омского «Апельсина».
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с чего всё началось

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов из-за нового закона

Кто под ударом Новые требования в первую очередь затронут платежные терминалы QIWI, а также региональные сети терминалов TelePay (Екатеринбург), "КАССервис" (Красноярск) и платежную систему "Апельсин" (Омск), пояснили в банковской ассоциации.
РБК01:00

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Над QIWI нависла угроза исчезновения

Московский Комсомолец04:56

Банки предупредили о проблемах с платежными терминалами из-за новых требований

Ведомости04:45

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов из-за нового закона

РБК01:00

Банки предупредили о сокращении числа платёжных терминалов

Говорит Москва03:48

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения

Известия02:23

Банки предупредили о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований

Коммерсантъ02:23

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов

Российская газета05:06
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