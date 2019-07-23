Экономика
Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновенияИзвестия 02:23
Ассоциация банков «Россия» предупредила о резком сокращении числа платежных терминалов из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ). Ограничения могут затронуть QIWI и ряд региональных игроков вроде уральского TelePay, красноярского «КАССервис» и омского «Апельсина».
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Кто под ударом Новые требования в первую очередь затронут платежные терминалы QIWI, а также региональные сети терминалов TelePay (Екатеринбург), "КАССервис" (Красноярск) и платежную систему "Апельсин" (Омск), пояснили в банковской ассоциации.РБК01:00
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