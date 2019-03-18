Экономика
Платежные системы предложили снизить комиссию за эквайрингРоссийская газета 04:46
Тарифы на социально значимые покупки тоже будут снижены. Так, с аптек Visa будет брать комиссию в 1,2 процента, "Мир" и Mastercard - 1,3 процента.
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с чего всё началось
Ранее РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания у первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой от 15 марта сообщил, что ЦБ РФ совместно с платежными системами Mastercard, Visa и Национальной системой платежных карт (оператор карт "Мир") разработал предложения по снижению банковских тарифов, которые взимаются с магазинов при расчете картами.ТАСС09:56
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Следователь не дал разрешение врачу посетить Кокорина
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