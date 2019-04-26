Экономика
Uber снизил оценку для IPO на 10%Ведомости 07:12
Сервис заказа такси Uber, готовящийся в начале мая разместить акции на бирже, снизил оценку стоимости и планирует предложить акции по $44–50 за штуку, говорится в уточненном проспекте эмиссии, поданном в пятницу, 26 апреля, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:51
Экономика
У дорожных камер зафиксированы нарушения
В Новгородской области, например, государственное областное учреждение "Агентство развития Новгородской области" (АРНО) в 2014 году провело конкурс на создание системы автоматической фиксации нарушений стоимостью 733 млн. руб. В тендере участвовал лишь ПАО "Ростелеком", компания и получила контракт.
Обновлено вчера в 18:36
Футбол
Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона
Вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов будут освобождены от своих должностей по окончании нынешнего сезона, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 08:18
Политика
Хантсман заявил, что нужно помнить о важности диалога России и США
Напомним, что 25 апреля 1945 года в районе города Торгау на Эльбе произошла встреча войск СССР и США.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Названа самая красивая сотрудница Росгвардии
Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 08:12
Политика
Путин упростил получение паспортов жителями ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса. Документ опубликовал сайт Кремля.
Обновлено 24 апреля в 09:55
Авто
Уникальный автомобиль Chevrolet Corvette продают на аукционе eBay
Как сообщает портал «Motor», на онлайн-аукционе eBay появился необычный лот.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Подозреваемого в коррупции начальника отдела ФСБ отправили в СИЗО
Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела одного из подразделений ФСБ России, полковник Кирилл Черкалин был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ведомства 25 апреля.
Обновлено в 08:05
Политика
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи
Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Космос
Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети
Мант открыл сбор средств на интернет-площадке GoFundMe, так как пышные похороны обойдутся в 5 тысяч долларов.
Обновлено в 06:47
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Политика
В Минске начались переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба»
Операторы участков системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на территории России, Белоруссии, Польши и Украины начали встречу в Минске с целью обсудить дальнейшие действия, связанные с поступившей в трубу некачественной российской нефтью и остановкой ее перекачки, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Политика
ЕС изучит принятый Радой закон об исключительности украинского языка
Евросоюз изучит принятый Верховной радой Украины закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 07:20
Экономика
Квартальная прибыль Puma выросла в 1,4 раза
Продажи Puma выросли на 17% (15% без учета колебания курса валют) и составили 1,32 млрд евро.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Кузьмина открыла душу: о раке и разводе
Актриса Кристина Кузьмина стала героиней программы "Судьба человека", где рассказала о о разводе с режиссером Дмитрием Месхиевым.
Обновлено в 05:45
Общество
Глава Минприроды призвал выпустить приморских косаток до июля
Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил о необходимости выпустить в естественную среду обитания 10 косаток, содержащихся в бухте Средней, до июля 2019 года.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой
Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Авто
Buick представил собственный первый электрокар: универсал Velite 6
Первый полностью электрический автомобиль от Buick – это будущий китайский универсал Velite 6. Причем в 2018 году был представлен концепт под аналогичным названием, но тогда предполагался выпуск гибридного автомобиля.
Обновлено в 03:40
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26