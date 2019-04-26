Экономика

Uber снизил оценку для IPO на 10%Ведомости 07:12

Сервис заказа такси Uber, готовящийся в начале мая разместить акции на бирже, снизил оценку стоимости и планирует предложить акции по $44–50 за штуку, говорится в уточненном проспекте эмиссии, поданном в пятницу, 26 апреля, в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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Uber уценил себя до $80–90 млрд

Коммерсантъ08:44

Компания Uber привлечет до $9 млрд в ходе IPO

ПРАЙМ07:15

Uber назвала диапазон цен при первичном размещении

РБК06:53

Uber планирует привлечь более $10 млрд в рамках IPO

Rambler News Service07:26

Платёжная система PayPal инвестирует полмиллиарда долларов в Uber

News.ru05:32

Uber снизил оценку для IPO на 10%

Ведомости07:12

Uber Technologies – один из самых ожидаемых дебютов года

SIA.ruвчера в 19:38
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Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:51
Экономика

У дорожных камер зафиксированы нарушения

В Новгородской области, например, государственное областное учреждение "Агентство развития Новгородской области" (АРНО) в 2014 году провело конкурс на создание системы автоматической фиксации нарушений стоимостью 733 млн. руб. В тендере участвовал лишь ПАО "Ростелеком", компания и получила контракт.
Обновлено вчера в 18:36
Футбол

Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона

Вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов будут освобождены от своих должностей по окончании нынешнего сезона, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 08:18
Политика

Хантсман заявил, что нужно помнить о важности диалога России и США

Напомним, что 25 апреля 1945 года в районе города Торгау на Эльбе произошла встреча войск СССР и США.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Общество

Названа самая красивая сотрудница Росгвардии

Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 08:12
Политика

Путин упростил получение паспортов жителями ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин своим указом упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса. Документ опубликовал сайт Кремля.
Обновлено 24 апреля в 09:55
Авто

Уникальный автомобиль Chevrolet Corvette продают на аукционе eBay

Как сообщает портал «Motor», на онлайн-аукционе eBay появился необычный лот.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Подозреваемого в коррупции начальника отдела ФСБ отправили в СИЗО

Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела одного из подразделений ФСБ России, полковник Кирилл Черкалин был задержан сотрудниками управления собственной безопасности ведомства 25 апреля.
Обновлено в 08:05
Политика

Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи

Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Происшествия

В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина

Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Космос

Сбор средств на первые в мире похороны кота в космосе начали в Сети

Мант открыл сбор средств на интернет-площадке GoFundMe, так как пышные похороны обойдутся в 5 тысяч долларов.
Обновлено в 06:47
Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Политика

В Минске начались переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба»

Операторы участков системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на территории России, Белоруссии, Польши и Украины начали встречу в Минске с целью обсудить дальнейшие действия, связанные с поступившей в трубу некачественной российской нефтью и остановкой ее перекачки, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:48
Политика

Бывший мэр Челябинска Тефтелев уволен из правительства области

Обновлено в 04:13
Политика

ЕС изучит принятый Радой закон об исключительности украинского языка

Евросоюз изучит принятый Верховной радой Украины закон об исключительном использовании украинского языка.
Обновлено в 07:20
Экономика

Квартальная прибыль Puma выросла в 1,4 раза

Продажи Puma выросли на 17% (15% без учета колебания курса валют) и составили 1,32 млрд евро.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Актриса Кристина Кузьмина открыла душу: о раке и разводе

Актриса Кристина Кузьмина стала героиней программы "Судьба человека", где рассказала о о разводе с режиссером Дмитрием Месхиевым.
Обновлено в 05:45
Общество

Глава Минприроды призвал выпустить приморских косаток до июля

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин заявил о необходимости выпустить в естественную среду обитания 10 косаток, содержащихся в бухте Средней, до июля 2019 года.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес

Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой

Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Авто

Buick представил собственный первый электрокар: универсал Velite 6

Первый полностью электрический автомобиль от Buick – это будущий китайский универсал Velite 6. Причем в 2018 году был представлен концепт под аналогичным названием, но тогда предполагался выпуск гибридного автомобиля.
Обновлено в 03:40
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Происшествия

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Армия и оружие

В Калининградской области развернули комплекс РЭБ «Мурманск-БН»

Обновлено в 04:42
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