Экономика

Платежная система PayPal инвестирует $500 млн в UberПРАЙМ 05:04

Платежная система PayPal планирует инвестировать в сервис автомобильных перевозок Uber 500 миллионов долларов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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PayPal инвестирует в Uber $500 млн

Секрет фирмы08:49

PayPal вложит в Uber $500 млн

Коммерсантъ05:46

Платёжная система PayPal инвестирует полмиллиарда долларов в Uber

News.ru05:32

PayPal намерен вложить $500 млн в Uber накануне IPO

Forbes05:33

Платежная система PayPal инвестирует $500 млн в Uber

ПРАЙМ05:04

PayPal инвестирует $500 млн в Uber

Inc.Russia04:57

Uber Technologies – один из самых ожидаемых дебютов года

SIA.ruвчера в 19:38
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Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".
Обновлено в 07:51
Кино

Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая

Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Футбол

Совет директоров «Спартака» поддержал Кононова

Московский "Спартак" проиграл в третий раз за последние четыре тура РПЛ и потерял шансы на чемпионский титул, однако совет директоров клуба выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову и объявил курс на обновление состава команды.
Обновлено в 15:28
Общество

«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера

В Москве задержан и арестован 51-летний украинский мультимиллионер Павел Климец, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах и компании OLYMP, которую возглавляет бизнесмен.
Обновлено в 20:32
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Автоспорт

Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра

Даниил Квят остался доволен темпом своей машины, даже несмотря на то, что успел пройти во второй сессии свободных заездов всего 9 кругов.
Обновлено в 13:08
Здоровье

Великобритания стала лидером ЕС по числу заболевших гонореей. В этом виноват Tinder?

Больше 49 тысяч британцев в 2017 году страдали от гонореи, страна стала лидером в Европе по количеству заболевших.
Обновлено в 18:00
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

По факту исчезновения людей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего", сообщает следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Обновлено в 14:33
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Наука

Обнаружены белки-цели для лечения опухоли головного мозга

Обновлено в 11:20
Происшествия

В бывшем здании полиции на улице Брянцева произошёл пожар

Ранее в здании располагался отдел полиции, сейчас оно пустует. Причины возгорания устанавливаются.
Обновлено в 15:30
Политика

Российская компания ответила на обвинения в порче нефти

Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов.
Обновлено в 14:50
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Хоккей

Названы претенденты на приз лучшему тренеру сезона в НХЛ

Оглашены имена тренеров, которые претендуют на «Джек Адамс Эворд» в этом сезоне. Награда вручается Ассоциацией журналистов НХЛ.
Обновлено в 20:06
Политика

В Пекине проходит церемония открытия форума «Один пояс – один путь»

Обновлено в 09:14
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес

44-летняя Екатерина Архарова подтвердила свою беременность

Жизнь экс-супруги Марата Башарова окончательно наладилась.
Обновлено в 12:30
Происшествия

Красноярских воспитателей отправили в колонию за пытки детей иголками

Два воспитателя детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края получили четыре года колонии общего режима за «воспитание» детей при помощи уколов кнопками и иголками.
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Российская певица Алена Апина удивила поклонников откровенным образом, который выбрала для выхода на сцену.
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Суд в Вашингтоне приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости.
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Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
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Uber
Американская компания
Американская международная частная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды. С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает её перемещение к указанной точке. В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнёров. В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber.
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