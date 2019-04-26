Экономика
Платежная система PayPal инвестирует $500 млн в UberПРАЙМ 05:04
Платежная система PayPal планирует инвестировать в сервис автомобильных перевозок Uber 500 миллионов долларов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ
"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Футбол
Сборная 25-го тура: тульские «канониры» и Фарфан-Сапсан
Игроки тульского «Арсенала» заслужили четыре позиции и тренерское кресло в символической сборной тура.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Омске
Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу в Омске, в результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо, включая ребенка, доставлены в больницу.
Обновлено в 15:52
Футбол
Маурицио Сарри: У «Манчестер Юнайтед» есть шанс попасть в топ-4
Матч Челси - Манчестер Юнайтед пройдет 28 апреля на Олд Траффорд в 18:30 мск. Относительно матча все очевидно.
Обновлено в 10:54
Хоккей
Загитова посетила Зал хоккейной славы в Торонто
Обновлено в 14:08
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Экономика
Размер Нобелевской премии составит около $950 тыс
Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в 2018 году, составит 9 млн крон ($949400).
Обновлено в 13:21
Политика
Зеленский на два дня улетел в Турцию
Обновлено в 01:56
Политика
Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке
Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский.
Обновлено вчера в 00:09
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Футбол
Проект нового стадиона «Торпедо» показали в Москве
Обновлено в 17:45
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Обновлено в 16:55
Политика
Пасечник рассказал о подготовке к празднованию пятилетия ЛНР
Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о подготовке к празднованию пятилетней годовщины образования самопровозглашенной Луганской народной республики, которое будут отмечать 12 мая.
Обновлено в 17:56
Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Здоровье
В Калининградском зоопарке тяжело заболел орангутан Бенджамин
Обновлено вчера в 12:32
Политика
ЦИК Украины назвал дату оглашения официальных результатов выборов
«30 апреля, ориентировочно в 12.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление и объявления результатов повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам Президента Украины 31 марта 2019», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 12:17
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Общество
Роспотребнадзор усилил контроль в сфере детского питания
В эфире радиостанции «Эхо Москвы» обсудили вопрос контроля в сфере детского питания в столице.
Обновлено в 14:31
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам
Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".
Обновлено в 07:51
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53