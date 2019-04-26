Экономика

Платежная система PayPal инвестирует $500 млн в UberПРАЙМ 05:04

Платежная система PayPal планирует инвестировать в сервис автомобильных перевозок Uber 500 миллионов долларов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Читать в источнике

Подробнее о событии

PayPal намерен вложить $500 млн в Uber накануне IPO

Forbes05:33

Uber назвала диапазон цен при первичном размещении

РБК06:53

PayPal вложит в Uber $500 млн

Коммерсантъ05:46

PayPal инвестирует в Uber $500 млн

Секрет фирмы08:49

Платёжная система PayPal инвестирует полмиллиарда долларов в Uber

News.ru05:32

Платежная система PayPal инвестирует $500 млн в Uber

ПРАЙМ05:04

PayPal инвестирует $500 млн в Uber

Inc.Russia04:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:04, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и вновь стал лидером АПЛ

"Ливерпуль" на домашнем поле разбил "Хаддерсфилд Таун" в рамках встречи 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:52
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Футбол

Сборная 25-го тура: тульские «канониры» и Фарфан-Сапсан

Игроки тульского «Арсенала» заслужили четыре позиции и тренерское кресло в символической сборной тура.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Трех полковников ФСБ арестовали по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал экс-сотрудника управления "К" ФСБ полковника Андрея Васильева по обвинению в хищении, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Омске

Два легковых автомобиля столкнулись в пятницу в Омске, в результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо, включая ребенка, доставлены в больницу.
Обновлено в 15:52
Футбол

Маурицио Сарри: У «Манчестер Юнайтед» есть шанс попасть в топ-4

Матч Челси - Манчестер Юнайтед пройдет 28 апреля на Олд Траффорд в 18:30 мск. Относительно матча все очевидно.
Обновлено в 10:54
Хоккей

Загитова посетила Зал хоккейной славы в Торонто

Обновлено в 14:08
Музыка

Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»

За девочку проголосовали 56,5% зрителей.
Обновлено в 17:00
Экономика

Размер Нобелевской премии составит около $950 тыс

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в 2018 году, составит 9 млн крон ($949400).
Обновлено в 13:21
Политика

Зеленский на два дня улетел в Турцию

Обновлено в 01:56
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено вчера в 07:54
Политика

Встреча Путина и Ким Чен Ына началась во Владивостоке

Президент России Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном на территории кампуса Дальневосточного федерального университета, расположенного на острове Русский.
Обновлено вчера в 00:09
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Футбол

Проект нового стадиона «Торпедо» показали в Москве

Обновлено в 17:45
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Баскетбол

ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги

Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено в 05:36
Политика

Пасечник рассказал о подготовке к празднованию пятилетия ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал о подготовке к празднованию пятилетней годовщины образования самопровозглашенной Луганской народной республики, которое будут отмечать 12 мая.
Обновлено в 17:56
Политика

Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Здоровье

В Калининградском зоопарке тяжело заболел орангутан Бенджамин

Обновлено вчера в 12:32
Политика

ЦИК Украины назвал дату оглашения официальных результатов выборов

«30 апреля, ориентировочно в 12.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установление и объявления результатов повторного голосования 21 апреля 2019 по очередным выборам Президента Украины 31 марта 2019», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 12:17
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Общество

Роспотребнадзор усилил контроль в сфере детского питания

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» обсудили вопрос контроля в сфере детского питания в столице.
Обновлено в 14:31
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Обновлено вчера в 16:47
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта россиянам

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский отреагировал на подготовку к выдаче российских паспортов жителям Донбасса, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Политнавигатор".
Обновлено в 07:51
Кино

Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая

Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Кино

Михаил Горбачев экстренно госпитализирован

Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Uber
Американская компания
Американская международная частная компания из Сан-Франциско, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды. С помощью приложения Uber заказчик резервирует машину с водителем и отслеживает её перемещение к указанной точке. В большинстве случаев водители используют свои собственные автомобили, а также машины таксопарков или партнёров. В большинстве стран 80% оплаты переходят водителю, 20% перечисляются Uber.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное