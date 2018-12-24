Экономика

Платежная ассоциация предложила упорядочить оборот подарочных карт
РБК
вчера в 23:21

Как замечают «Известия», в НПА говорят о существовании риска того, что физические и юридические лица могут использовать пластиковые подарочные сертификаты для обналичивания средств. Чтобы не допустить этого, в ассоциации предложили ввести для подарочных карт идентификационные требования.
РБКвчера в 23:21
с чего всё началось

Сдаем карты: магазинам могут запретить выпуск подарочных сертификатов

В России предлагают ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт. С такой инициативой в ФАС и Росфинмониторинг обратилась Национальная платежная ассоциация (НПА). Об этом «Известиям» рассказала ее исполнительный директор Мария Михайлова.
Известиявчера в 16:02

Подробнее о событии

Платежная ассоциация предложила упорядочить оборот подарочных карт

РБКвчера в 23:21

В России ужесточат контроль за подарочными картами и сертификатами

URA.Ruвчера в 21:00

«Известия»: операторы платежных систем просят ввести регулирование оборота подарочных карт

ТАССвчера в 19:01

Российские магазины предложили оставить без подарочных сертификатов

РЕН ТВвчера в 16:53

Подарочные карты могут взять под контроль в России

Телеканал 360°вчера в 16:39

Оборот подарочных карт могут начать регулировать

News.ruвчера в 15:52

Сдаем карты: магазинам могут запретить выпуск подарочных сертификатов

Известиявчера в 16:02
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Экономика

Число полученных россиянами кредитов за 11 месяцев выросло на 18%

По его данным, объем кредитования вырос на 48% и составил 7,67 трлн руб. Только в ноябре было выдано 3,3 млн кредитов объемом более 813,67 млрд руб. Как уточняет ОКБ, число выданных в прошлом месяце кредитов выросло на 8%, а объемы кредитования — на 33% по сравнению с ноябрем 2017 года.
Обновлено в 01:13
Экономика

За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд

За год иностранные фонды вывели из России $1 млрд Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный объем средств с 2013 года.
Обновлено вчера в 16:55
Энергетика

На Украине подсчитали убытки от снижения тарифов на транзит газа

"Укртрансгаз" ожидает дефицит средств в размере $800 млн в 2019 году из-за снижения тарифов на транзит газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:33
Финансы

Глава Минфина США провёл переговоры с крупнейшими банками страны

Глава Минфина США Стивен Мнучин провёл переговоры с главными исполнительными директорами шести крупнейших банков страны.
Обновлено вчера в 20:52
Энергетика

ОПЕК+ может сильнее сократить добычу нефти для баланса на рынке

ОПЕК+ 7 декабря приняла решение о сокращении добычи нефти в течение полугода суммарно для всех стран-участниц на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика

Акционеры «Соллерс» и Globaltrans займутся логистикой

Совладельцами ООО НЛ (по 25%) значатся ООО «Эрфикс» и кипрские Matissen Hill Ltd, Waterose Investments Ltd и Side Pears Holdings Ltd. «Эрфикс» принадлежит гендиректору «Соллерс» Вадиму Швецову, через него он владеет 68,91% автоконцерна.
Обновлено вчера в 16:55
Армия и оружие

Мантуров рассказал об отказе от доллара в контрактах на поставки С-400

Россия отказывается от доллара в крупных торговых контрактах, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК.
Обновлено в 00:47
Финансы

Рубль «обвалила» падающая нефть

Цена нефти смеси Brent рухнула на 2,3% до $53,51 за баррель. Индекс российских гособлигаций RGBI 21 декабря упал на 0,09%.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика

Строительство индустриального парка в Кызыле начнется в 2019 году

Строительство нового индустриального парка по производству стройматериалов и переработке шерсти и шкур в Кызыле начнется в 2019 году, заявил в ежегодном послании парламенту Республики Тыва глава региона Шолбан Кара-оол.
Обновлено в 01:42
Экономика

Определились претенденты на покупку активов «Крымтелекома» за ₽1 млрд

Претенденты на оператора ООО "Сарыч", по данным СПАРК, владеет ЗПИФ "Альбиорикс" под управлением ООО "Северная эгида", принадлежащего Софии Ногинской.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Российская таможня получит из Китая информацию о посылках

Пока начался обмен информацией только об отдельных категориях рискованных товаров, а также если могут быть нарушены права на интеллектуальную собственность, уточняет представитель ФТС, но в дальнейшем перечень расширится.
Обновлено вчера в 16:27
Экономика

АФК «Система» заплатит за контроль в СП с Ростехом 1,35 млрд рублей

Наблюдательный совет Ростеха согласовал основные параметры сделки по созданию совместного с АФК "Система" Владимира Евтушенкова предприятия в сфере микроэлектроники, АФК заплатит за контроль в СП 1,35 млрд рублей.
Обновлено в 01:16
Финансы

Рассчитаны курсы валют на время новогодних праздников

Падение рубля в период новогодних праздников, вероятнее всего, будет обусловлено тем, что в этот период Банк России не участвует в рыночных операциях.
Обновлено вчера в 00:50
Экономика

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости перед Новым годом

Что происходит на рынке коммерческой недвижимости перед Новым годом Ставки аренды коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге за месяц не изменились.
Обновлено вчера в 06:50
Экономика

Рыбаки подсчитывают убытки из-за задержки приказа о квотах

Впервые за десять лет издание приказа Росрыболовства о распределении квот по рыбопромысловым предприятиям затянулось до последней декады декабря.
Обновлено вчера в 20:41
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