Общество

Платежи смартфонами в России за год выросли втроеРоссийская газета 03:30

В общем объеме бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги доля оплаты при помощи смартфонов за год выросла с 29 до 39 процентов, на оборот приходится 48 процентов - за год этот показатель увеличился в 1,5 раза. Еще один тренд: виртуальные карты постепенно отвоевывают позиции у пластиковых.
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Петербуржцы стали оплачивать автомобили бесконтактными платежами

Мойка7805:01

«Продукты, машины, Louis Vuitton»: Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонами

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Петербург оказался лидером в стране по оплате услуг смартфонами

Piter.tv07:32

Пользователи «Яндекс.Денег» чаще всего бесконтактно платят в «О`Кей» и «Красное & белое»

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Исследование: платежей через бесконтактные сервисы за последний год стало больше в 2,5 раза

Банки.ру03:30

Платежи смартфонами в России за год выросли втрое

Российская газета03:30

Петербуржцы стали реже пользоваться пластиковыми картами. Покупки чаще оплачивают со смартфонов

АБН04:45
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В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора

48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание.
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Эгилс Левитс стал президентом Латвии

По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
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Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
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Мединский призвал москвичей становиться волонтерами-реставраторами

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Армия и оружие

Иностранным гостям МАКС-2019 впервые покажут новейший Су-57

Российский истребитель пятого поколения Су-57 покажут иностранным гостям авиакосмического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".
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Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо человека по голосу

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Политика

Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

Заброшенный мост украли в Мурманской области

Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
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Космос

NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем

По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.
Обновлено в 10:29
Общество

Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике

Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике, это первый из двух обязательных экзаменов.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес

Каменских опубликовала фото в бикини во время медового месяца

Настя Каменских продемонстрировала фото с медового месяца после свадьбы с Потапом.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали

Житомирский бронетанковый завод приостановил производство корпусов бронетранспортеров (БТР), так как Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

Обновлено в 09:58
Происшествия

Украинские силовики снова обстреляли Донбасс: СКР возбудил дело

В результате обстрелов пострадали 71-летняя женщина и 6-летний ребенок СК России возбуждено уголовное дело по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны на Донбассе.
Обновлено в 10:37
Экономика

США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
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Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Обновлено в 08:49
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Xiaomi презентовала сразу два новых смартфона Redmi K20 и K20Pro

Обновлено вчера в 08:42
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
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В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос

16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к свадьбе

Регина Тодоренко рассказала, что сейчас готовится к свадьбе.
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Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

Обновлено в 03:31
Общество

Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем

В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская.
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Энергетика

Минфин и «Транснефть» обменялись упреками

Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Минобороны раскрыло планы США по дестабилизации России

Ильницкий пояснил, что данные сведения содержатся в докладе, подготовленном американской корпорацией RAND, выполняющей функции стратегического исследовательского центра для правительства США.
Обновлено в 01:21
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