Общество
Платежи смартфонами в России за год выросли втроеРоссийская газета 03:30
В общем объеме бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги доля оплаты при помощи смартфонов за год выросла с 29 до 39 процентов, на оборот приходится 48 процентов - за год этот показатель увеличился в 1,5 раза. Еще один тренд: виртуальные карты постепенно отвоевывают позиции у пластиковых.
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Происшествия
В Казани подсудимый сбежал из суда после вынесения приговора
48-летний мужчина выслушал приговор по делу о мошенничестве и, спустя минуту, без особого труда покинул здание.
Обновлено в 09:57
Политика
Эгилс Левитс стал президентом Латвии
По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Иностранным гостям МАКС-2019 впервые покажут новейший Су-57
Российский истребитель пятого поколения Су-57 покажут иностранным гостям авиакосмического салона МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта".
Обновлено в 07:27
Наука
Нейросеть научили воссоздавать лицо человека по голосу
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили сделал первое заявление после возвращения на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07
Происшествия
Заброшенный мост украли в Мурманской области
Неизвестные в Мурманской области украли мост через реку Умба, сообщила «Российская газета» со ссылкой на начальника отдела информации и общественных связей регионального Управления МВД Валерию Филиппову 29 мая.
Обновлено в 10:36
Космос
NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем
По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.
Обновлено в 10:29
Общество
Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике
Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике, это первый из двух обязательных экзаменов.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле
Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Каменских опубликовала фото в бикини во время медового месяца
Настя Каменских продемонстрировала фото с медового месяца после свадьбы с Потапом.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Украина прекратила выпуск БТР из европейской стали
Житомирский бронетанковый завод приостановил производство корпусов бронетранспортеров (БТР), так как Министерство обороны Украины не принимает их в эксплуатацию.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Украинские силовики снова обстреляли Донбасс: СКР возбудил дело
В результате обстрелов пострадали 71-летняя женщина и 6-летний ребенок СК России возбуждено уголовное дело по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны на Донбассе.
Обновлено в 10:37
Экономика
США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Общество
В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Xiaomi презентовала сразу два новых смартфона Redmi K20 и K20Pro
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии
Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к свадьбе
Регина Тодоренко рассказала, что сейчас готовится к свадьбе.
Обновлено в 10:27
Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными
Обновлено в 03:31
Общество
Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем
В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Напавший на школьницу в Вольске не признал свою вину
Обновлено в 10:06
Энергетика
Минфин и «Транснефть» обменялись упреками
Минфин выступает против снижения дивидендов «Транснефти» из-за выплаты ущерба за загрязнение хлорорганикой нефтепровода «Дружба», сообщил журналистам глава ведомства, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Минобороны раскрыло планы США по дестабилизации России
Ильницкий пояснил, что данные сведения содержатся в докладе, подготовленном американской корпорацией RAND, выполняющей функции стратегического исследовательского центра для правительства США.
Обновлено в 01:21