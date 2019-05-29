Платежи смартфонами в России за год выросли втроеРоссийская газета 03:30

В общем объеме бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги доля оплаты при помощи смартфонов за год выросла с 29 до 39 процентов, на оборот приходится 48 процентов - за год этот показатель увеличился в 1,5 раза. Еще один тренд: виртуальные карты постепенно отвоевывают позиции у пластиковых.

Платежи смартфонами в России за год выросли втрое

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