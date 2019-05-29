Общество
Платежи смартфонами в России за год выросли втроеРоссийская газета 03:30
В общем объеме бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги доля оплаты при помощи смартфонов за год выросла с 29 до 39 процентов, на оборот приходится 48 процентов - за год этот показатель увеличился в 1,5 раза. Еще один тренд: виртуальные карты постепенно отвоевывают позиции у пластиковых.
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Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабль
Обновлено в 04:43
Политика
Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список
Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Политика
Верховная рада работать с Зеленским не намерена
Напомним, на прошлой неделе, собравшись на экстренное заседание, депутаты не приняли предложенный президентом проект поправок в действующий закон о выборах Верховной рады.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС
Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Германии водителя Renault Twingo спасла от штрафа птица
В Германии водителя Renault Twingo спасла от штрафа птица.
Обновлено в 05:33
Общество
Во Львове протестующие ворвались в горсовет
В пятницу, 24 мая,во Львове во время заседания исполкома горсовета заммэра по финансово-экономическим вопросам и по вопросом градостроительства Геннадия Васькива облили краской.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР
Обновлено в 06:33
Политика
Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России
Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом»
Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов
В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Авто
Mahindra готовит смену поколений для внедорожника Scorpio
По предварительным данным, следующая генерация внедорожника будет представлена в 2020 году, а пока он проходит испытания.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
«Юлина душа плачет»: смолу на кресте с могилы Началовой приняли за мироточение
Юлия Началова скончалась больше двух месяцев назад, но многие так и не приняли уход певицы. Люди ходят на ее могилу чаще, чем в театр.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН
Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.
Обновлено в 06:57
Политика
Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире
Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Политика
Заявлено о потере спецназом Косово важных документов на месте операции
Одно из крупнейших сербских изданий «Новости Онлайн» пишет о том, что в ходе косовской вылазки представителя полицейского спецназа Приштины «потеряли важные документы».
Обновлено в 05:17
Политика
Закон об импичменте внесли в Раду
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что внес в украинский парламент законопроект об импичменте президента.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перевоплотилась в мужчину со щетиной
Телеведущая опубликовала в сториз фотографию, на которой она выглядит как мужчина – с мужскими чертами лица и даже со щетиной.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Московский бизнесмен заплатил за ужин с Аксеновой миллион рублей
Обновлено вчера в 19:05
Технологии
Binance запустит обновленную платформу. Она готова на 90%
Криптовалютная биржа Binance сообщила в своем Twitter-аккаунте о том, что запуск обновленной платформы готов на 90%.
Обновлено в 07:00
Авто
Hyundai тестирует 7-местный кроссовер Tucson
Предполагается, что сначала SUV с удлиненной колесной базой, рассчитанный на 7 посадочных мест, появится на китайском рынке и в Индии, так как в этих странах трехрядные кроссоверы пользуются повышенным спросом.
Обновлено в 07:05
Политика
Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга Путина
Россияне не верят в то, что завтра будет лучше, чем сегодня, а на общественные настроения сильное воздействие оказывает "эффект черных очков" - именно этим можно объяснить падение личного рейтинга Владимира Путина, считает глава ВЦИОМ Валерий Федоров.
Обновлено в 06:24
Общество
С YouTube удалили видео протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры России потребовал у екатеринбургского интернет-портала Е1.ru удалить видеозаписи митинга строительства храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:15