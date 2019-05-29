Платежи смартфонами в России за год выросли втроеРоссийская газета 03:30

В общем объеме бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги доля оплаты при помощи смартфонов за год выросла с 29 до 39 процентов, на оборот приходится 48 процентов - за год этот показатель увеличился в 1,5 раза. Еще один тренд: виртуальные карты постепенно отвоевывают позиции у пластиковых.

Платежи смартфонами в России за год выросли втрое

Происшествия Названа причина сбоя на Солнцевской линии метро Заммэр Москвы Максим Ликсутов заявил, что движение поездов от станции "Парк Победы" до станции "Савеловская" Солнцевской и Большой кольцевой линий метро было приостановлено в связи с человеческим фактором.

Шоу-бизнес У Олега Меньшикова отбирают квартиру Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.

Общество В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом» Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.

Энергетика В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.

Экономика Бедность россиян сочли статистической ошибкой По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.

Политика Юрист Эгилс Левитс избран новым президентом Латвии На внеочередном заседании 29 мая депутаты Сейма избрали нового президента Латвии — им стал судья Суда ЕС Эгилс Левитс, выдвинутый правящей коалицией.

Политика Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.

Экономика «Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир» Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.

Политика Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой» Немецкие журналисты опубликовали кадры, на которых австрийский вице-канцлер Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха».

Политика Первый зарубежный визит Владимир Зеленский нанесёт в Брюссель Отмечается, что в ходе визита Зеленский намерен встретиться с главой Евросовета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также генсекретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Происшествия Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в гражданской авиации Выступая в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил о серьезных проблемах в области обеспечения безопасности полетов.

Политика Китай лишит США редкоземельных металлов Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.

Армия и оружие В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в разговоре с "Известиями" прокомментировал заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с применением полученных от США фрегатов.

Политика Лавров назвал провокаторов кризиса в Косово Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что кризисную ситуацию в Косово искусственно создали те, кто намерен создать санитарный контроль вокруг Российской Федерации.

Общество Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге из-за комментариев Роскомнадзор потребовал у екатеринбургского интернет-издания Е1.ru удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.

Общество Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике, это первый из двух обязательных экзаменов.

Музыка Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.

Футбол «Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».

Происшествия «Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.

Политика Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".

Наука В Китае показали самый быстрый поезд в мире Китайская корпорация CRRC продемонстрировала прототип поезда на магнитной подушке — маглева — скорость которого будет достигать 600 километров в час.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Общество Netflix откажется от съемок в Джорджии из-за закона о запрете абортов Стриминговый сервис Netflix заявил, что не будет больше снимать в Джорджии, если в штате вступит в силу закон о запрете абортов.