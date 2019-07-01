Экономика

Платежи россиян по налогам и кредитам достигли рекордаСолидарность 09:38

В прошлом году на 12,2% выросли платежи россиян по налогам и сборам, а также по обслуживанию кредитов, сообщает РБК со ссылкой на данные Россстата.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
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