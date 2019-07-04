Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры.

с чего всё началось

"Если учесть в платеже за техприсоединение потребности инвестпрограммы, расходы потребителей могут увеличиться примерно в три раза, на 80 миллиардов рублей, и это изменение может коснуться даже малого и среднего бизнеса: 150 кВт нужно не очень большому магазину", — подсчитали в сообществе потребителей энергии, пишет издание.

Платежи бизнеса за техприсоединение к сетям в РФ могут вырасти втрое

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