Экономика
Платежи бизнеса за техприсоединение к сетям в РФ могут вырасти втроеПРАЙМ 01:33
"Если учесть в платеже за техприсоединение потребности инвестпрограммы, расходы потребителей могут увеличиться примерно в три раза, на 80 миллиардов рублей, и это изменение может коснуться даже малого и среднего бизнеса: 150 кВт нужно не очень большому магазину", — подсчитали в сообществе потребителей энергии, пишет издание.
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Минэнерго предлагает включить в плату за техническое присоединение потребителей, которым нужна мощность свыше 150 кВт, расходы «Россетей» на развитие сетевой инфраструктуры.Ведомостивчера в 17:28
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«Ведомости»: Минэнерго хочет обязать бизнес оплачивать инвестпрограмму «Россетей»
Коммерсантъвчера в 23:35
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