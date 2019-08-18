Экономика
Платеж за услуги ЖКХ вырос за год на 5%Известия 17:53
За шесть месяцев 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 3687 рублей, следует из проведенного «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.
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Власти обещали, что тарифы ЖКХ вырастут только на 1,7%, а они подскочили куда сильнее
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