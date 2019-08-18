Средний платёж за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в первые шесть месяцев 2019 года составил 3687 рублей, посчитали «Известия» на основе данных консенсус-опроса банков, входящих в топ-50. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 5%, следует из собранной статистики.

с чего всё началось

За шесть месяцев 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%, до 3687 рублей, следует из проведенного «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50.

Платеж за услуги ЖКХ вырос за год на 5%

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