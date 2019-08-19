Экономика

За год стоимость услуг ЖКХ в России увеличилась на 5%Актуальные Новости 01:34

Некоторые эксперты связывают увеличение цен с допуслугами, указанными в чеке в нынешнем году. Это касается, к примеру, сбора и вывоза бытовых отходов. В 2019 платежки в России могут пополниться еще одной услугой — страхование жилья.
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с чего всё началось

Тариф не по плану: средний чек на услуги ЖКХ за год вырос на 5%

В первом полугодии 2019-го средний чек на оплату жилищно-коммунальных услуг вырос на 5%, до 3687 рублей, следует из проведённого «Известиями» консенсус-опроса банков из топ-50. В аналогичный период прошлого года россияне платили в среднем 3505 рублей.
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