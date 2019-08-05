Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствахГазета.Ru 03:36
Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press. Женщины утверждают, что певец склонял их к сексуальной близости, обещая им роли, и мешал их карьере, получая отказ.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Шоу-бизнес
Катя Гусева рассказала о романе с Филиппом Киркоровым и его изменах
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
Избитой полицейским оппозиционерке грозят обязательные работы
Адвокат активистки Дарьи Сосновской, которую ударили по животу в ходе задержания на согласованном митинге 10 августа, сообщила, что ее подопечной грозят обязательные работы за нарушение порядка проведения собрания.
Обновлено вчера в 15:57
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Экономика
Верховный суд разъяснил, когда ипотечное жилье нельзя забрать за долги
Банк не может забрать купленное в ипотеку жилье за долги при соблюдении двух главных условий: сумма задолженности должна составлять не менее 5% от общей суммы ипотеки, а период просрочки — не менее трёх месяцев.
Обновлено в 04:34
Общество
Россиянина оштрафовали за пост о Путине и низких зарплатах
Жителя Красноярска оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за пост о президенте России Владимире Путине и низких заработных платах.
Обновлено в 03:56
Здоровье
Около 1,3 тыс. жителей Саратовской области заболели мышиной лихорадкой
Всего с начала мая диагноз подтвердился у 1,3 тыс. пациентов.
Обновлено вчера в 06:09
Политика
Украина заявила, что имела право перекрывать подачу воды в Крым
Накануне, 12 августа, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти Украины грубо нарушили не только международное гуманитарное право и право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, когда перекрыли подачу воды в Крым.
Обновлено в 04:35
Здоровье
Девочка родилась с лицом старушки и стала объектом для насмешек
Из-за редкого заболевания девочка из Камбоджи родилась с морщинистой кожей. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
Профучастников обяжут рассказывать о рисках финансовых продуктов
Профучастников обяжут придерживаться стандарта продажи финансовых продуктов – проект документа разработали и опубликовали на своих сайтах Национальная финансовая ассоциация (НФА) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), в разработке также участвовал Центробанк.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено в 04:31
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Общество
Хабаровск вошёл в ТОП-10 красивейших городов России по версии Варламова
Примечательно, что Хабаровск Варламов поместил на 8 позицию рейтинга, а Сочи — на 10-ю. Больше ни один город ДФО в первую десятку не вошёл.
Обновлено в 03:14
Общество
Сумма штрафов Любови Соболь достигла 930 000 рублей
Соболь назначают штрафы, поскольку у нее есть малолетний ребенок.
Обновлено в 03:50
Космос
Испытание парашюта для миссии на Марс прошло неудачно – ЕКА
Очередное испытание парашютной системы для российско-европейской миссии ExoMars-2020 прошло неудачно.
Обновлено вчера в 14:12
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Мужчина напал с ножом на алтарника в Казанском соборе в Москве
В центре Москвы в Казанском соборе мужчина напал с ножом на служителей церкви. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 04:27
Происшествия
На Шри-Ланке спасли тонущих в океане россиян
Обновлено в 03:24
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Футбол
Агент подтвердил интерес «Локомотива» к Рибери
Агент Жан-Пьер Берне, представляющий интересы экс-полузащитника «Баварии» Франка Рибери, подтвердил, что в подписании контракта с 36-летним игроком заинтересован московский «Локомотив».
Обновлено вчера в 04:29
Футбол
Леонид Слуцкий нашёл своего «брата-близнеца в погонах»
Главный тренер нидерландского футбольного клуба "Витесс" Леонид Слуцкий на своей странице в "Инстаграме" поделился фотографией российского полицейского, который очень похож на специалиста.
Обновлено вчера в 17:49
Финансы
Курс доллара и евро вновь вырос
Курс доллара и евро вновь вырос Курс валют на сегодня, 13 августа.
Обновлено в 00:00
Происшествия
На Камчатке совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк может не выехать за границу из-за долгов
Приставы выступили с требованием запретить российской актрисе Анастасии Заворотнюк выезжать за пределы страны.
Обновлено в 03:53
Политика
В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму
В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.
Обновлено в 02:18
Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Общество
Площадь лесных пожаров в России уменьшилась
Обновлено вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Светлана Лобода в нижнем белье похвасталась растяжкой
В кадре Светлана решила похвастаться растяжкой.
Обновлено вчера в 14:36