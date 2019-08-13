Общество

9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствахВести.Ru 06:58

Испанского певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах. Против всемирно известного тенора выступили сразу 9 женщин, заявивших, что с конца 80-х годов они якобы в течение 30 лет становились жертвами некорректного поведения звезды, сообщает телеканал "Россия 24".
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с чего всё началось
Восемь певиц и одна танцовщица заявили о домогательствах сексуального характера со стороны испанского оперного певца Пласидо Доминго, пишет
 Associated Press.
Московский Комсомолец03:20

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Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Коммерсантъ03:03

Оперную звезду Пласидо Доминго обвинили в домогательствах девять женщин

Газета.Ru06:13

Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

РБК03:48

«Сами навязывались»: оперная певица высмеяла обвинивших Пласидо Доминго в домогательствах женщин

Телеканал 360°09:06

Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Lenta.ru02:30

AP: девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

ТАСС01:52

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

РИА Новости01:48
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Пласидо Доминго
Испанский оперный певец
Испанский оперный певец и дирижёр, лирико-драматический тенор, с 2009 года исполняющий наряду с теноровыми партии баритонового репертуара, генеральный директор Лос-Анджелесской оперы. За более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах мира Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий, больше чем любой другой оперный певец. Доминго провёл более 300 вечеров в оркестровой яме или за дирижёрским пультом, всего участвовал более чем в 3900 представлениях. Записал более 100 выступлений, представляющие собой полнометражные оперные спектакли, сольные записи и дуэты.
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