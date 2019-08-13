Общество
9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствахВести.Ru 06:58
Испанского певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах. Против всемирно известного тенора выступили сразу 9 женщин, заявивших, что с конца 80-х годов они якобы в течение 30 лет становились жертвами некорректного поведения звезды, сообщает телеканал "Россия 24".
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Восемь певиц и одна танцовщица заявили о домогательствах сексуального характера со стороны испанского оперного певца Пласидо Доминго, пишет Associated Press.Московский Комсомолец03:20
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