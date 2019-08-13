Общество
9 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствахВести.Ru 06:58
Испанского певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах. Против всемирно известного тенора выступили сразу 9 женщин, заявивших, что с конца 80-х годов они якобы в течение 30 лет становились жертвами некорректного поведения звезды, сообщает телеканал "Россия 24".
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Восемь певиц и одна танцовщица заявили о домогательствах сексуального характера со стороны испанского оперного певца Пласидо Доминго, пишет Associated Press.Московский Комсомолец03:20
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Песков: Трамп не удивил Кремль заявлением о ракетных разработках США
Президент США Дональд Трамп не удивил Кремль словами о разработках новых американских ракет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Сотрудник РАН оценил угрозу от приближающегося к Земле астероида
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Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
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Общество
Аэропорт Гонконга возобновил работу
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Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
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Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
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Общество
Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд
Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
Обновлено в 06:31
Авто
Mitsubishi Xpander опередил по продажам Toyota Rush
Обе модели: Toyota Rush и Mitsubishi Xpander были представлены в Индонезии в 2017 году. И сразу они получили небывалую популярность.
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Культура
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
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Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Экономика
Шувалов предложил направить средства ФНБ на благоустройство городов
Председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов предложил задействовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в проектах благоустройства городов.
Обновлено в 07:46
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Культура
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Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника
В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Футбол
Ловрен пропустит матч за Суперкубок УЕФА
Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен из-за болезни пропустит матч за Суперкубок УЕФА с "Челси", который состоится в среду 14 августа в Стамбуле, сообщается на официальном сайте "мерсисайдцев".
Обновлено в 05:58
Авто
АвтоВАЗ рассказал, когда ждать Lada Vesta с вариатором
LADA Vesta с вариатором появится на российском рынке в ближайшие год или два.
Обновлено в 05:17
Политика
Украина объявила российского дипломата персоной нон грата
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.
Обновлено в 07:44
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В Сети разозлились на Бузову за сравнение себя с блокадниками
Певица, телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова заявила, что она блокадница.
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Роналду объяснил, чем он лучше Месси
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду откровенно рассказал о главных отличиях между ним и его главным визави современности - лидером "Барселоны" и национальной команды Аргентины Лионелем Месси, сообщает Football Italia со ссылкой на DAZN.
Обновлено в 07:28
Здоровье
Огромная опухоль на лице почти 20 лет мешала женщине дышать и улыбаться
В Гвинее 27-летней женщине по имени Исату удалили огромную опухоль на лице, из-за которой она почти 20 лет не могла свободно дышать и улыбаться.
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Армия и оружие
Транспортник Ил-112В пройдет испытания на прочность
Специалисты завершили сборку второго образца перспективного военно-транспортного самолета Ил-112В, предназначенного для испытаний на прочность.
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Музыка
Юрий Дудь ответил на свой знаменитый вопрос о Путине
Во время рок-фестиваля солистка группы "Мураками" Диляра Вагапова спросила у Дудя, что бы он сам сказал Путину при встрече.
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