с чего всё началось

Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Происшествия Два альпиниста получили тяжелые травмы, сорвавшись на Эльбрусе Два альпиниста сорвались во время восхождения на Эльбрус, еще у одного произошел отек легких, всем им на помощь вышли спасатели, сообщил РИА Новости заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

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Футбол Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.

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