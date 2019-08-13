Общество

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствахРИА Новости 01:48

Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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Восемь певиц и одна танцовщица заявили о домогательствах сексуального характера со стороны испанского оперного певца Пласидо Доминго, пишет
 Associated Press.
Московский Комсомолец03:20

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Оперную звезду Пласидо Доминго обвинили в домогательствах девять женщин

Газета.Ru06:13

Оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

РБК03:48

Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Коммерсантъ03:03

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Известия03:11

Девять женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах

Lenta.ru02:30

AP: девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах

ТАСС01:52

Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

РИА Новости01:48
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Пласидо Доминго
Испанский оперный певец
Испанский оперный певец и дирижёр, лирико-драматический тенор, с 2009 года исполняющий наряду с теноровыми партии баритонового репертуара, генеральный директор Лос-Анджелесской оперы. За более чем полувековую карьеру на сцене в разных странах мира Доминго исполнил 150 ведущих оперных партий, больше чем любой другой оперный певец. Доминго провёл более 300 вечеров в оркестровой яме или за дирижёрским пультом, всего участвовал более чем в 3900 представлениях. Записал более 100 выступлений, представляющие собой полнометражные оперные спектакли, сольные записи и дуэты.
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