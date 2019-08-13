Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствахРИА Новости 01:48
Несколько женщин обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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Восемь певиц и одна танцовщица заявили о домогательствах сексуального характера со стороны испанского оперного певца Пласидо Доминго, пишет Associated Press.Московский Комсомолец03:20
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Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
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Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
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В Кремле впервые прокомментировали протестные акции, которые прошли в Москве.
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