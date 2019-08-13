с чего всё началось

Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press. Женщины утверждают, что певец склонял их к сексуальной близости, обещая им роли, и мешал их карьере, получая отказ.

Футбол Дзюба и Ракицкий: Россия и Украина – братья! Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official 13 Авг 2019 в 4:30 PDT 30-летний защитник перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019 года за 10 миллионов евро.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Армия и оружие Российские Су-27 отогнали от самолета Шойгу истребитель НАТО На обратном пути министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москву в небе произошел не очень приятный инцидент.

Политика Зеленский дал Богдану новую должность Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя его офиса Андрея Богдана на новую должность.

Политика Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.

Происшествия В Башкирии взорвали предпринимателя В Стерлитамаке совершено покушение на жизнь предпринимателя. Он занимался газовым оборудованием и вступил в конфликт с конкурентами.

Политика Предсказавший успех Зеленского политолог предсказал судьбу Украины Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не сумеет сломать административные устои.

Финансы Рубль перешел к росту на фоне скачка цены на нефть Рубль перешел к росту на фоне скачка цен на нефть более чем на 3% - выше 60 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Экономика Суд начал банкротство бывшей компании Ананьевых «Техносерв» Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении одной из крупнейших российских IT-компаний, «Техносерв АС».

Шоу-бизнес Канделаки рассказала о приставаниях Кэти Перри Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала в своем Telegram-канале, как однажды столкнулась с домогательствами со стороны американской певицы Кэти Перри.

Гаджеты Huawei представила интеллектуальный интерфейс EMUI 10 Huawei на конгрессе разработчиков Huawei Developers Congress официально представила новую версию фирменного пользовательского интерфейса EMUI10.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Экономика США отложили пошлины на товары из Китая до декабря Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.

Шоу-бизнес Бузову раскритиковали за слова о блокаде На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.

Футбол «ПСЖ» требует у «Барселоны» за Неймара 250 миллионов евро Требуемая сумма кажется представителям «Барселоны» слишком большой, поэтому клуб предлагал «ПСЖ» некоторых своих игроков, но только бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо может заинтересовать главного тренера клуба Томаса Тухеля.

Политика В Конгрессе США поддержали протесты в Москве Демократ Стени Хойер, лидер большинства в палате представителей Конгресса США, поддержал митингующих в Москве.

Спорт Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Музыка Тату рэпера Дрейка с The Beatles разозлило пользователей Сети Канадский рэпер Дрейк набил на руке татуировку с The Beatles: на ней ливерпульская четверка шагает по Abbey Road, а сам он, как бы встречая музыкантов, машет им рукой.