Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствахГазета.Ru 03:36
Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press. Женщины утверждают, что певец склонял их к сексуальной близости, обещая им роли, и мешал их карьере, получая отказ.
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с чего всё началось
Как сообщает Associated Press, Доминго пытался заставить женщин вступить с ним в интимную связь в обмен на определенные роли и «наказывал их профессионально», когда ему отказывали.Взгляд.ру01:59
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