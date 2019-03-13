Происшествия
Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской областиИзвестия 01:34
В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
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Происшествия
ФСБ подала иск к «Новой газете»
ФСБ подала иск к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации, следует из судебной картотеки.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Под завалами обрушившейся школы оказались более 100 человек в Нигерии
Как отмечается, под завалами могут находиться более 100 человек. На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова находится в коме
Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.
Обновлено в 05:48
Политика
ЕР исключила из партии волгоградского депутата после слов о тунеядцах
Депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, назвавшего малоимущих пенсионеров "тунеядцами и алкашами", исключили из "Единой России", сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения партии.
Обновлено в 06:34
Политика
Совфед одобрил закон о наказании за неуважение госсимволов
Предполагается ограничение доступа к информации, «выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ».
Обновлено в 07:17
Экономика
Заблокированы карты Visa и Mastercard «Еврофинанс Моснарбанка»
Членство российско-венесуэльского «Еврофинанс Моснарбанка» в платежных системах Visa и Mastercard приостановлено.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Самолет Дубаи - Сиэтл экстренно сел в Екатеринбурге из-за недомогания пассажира
Самолет авиакомпании Emirates, летевший в Сиэтл из Дубаи, совершил экстренную посадку в аэропорту Кольцово Екатеринбурга из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
Обновлено в 08:03
Политика
Палата представителей США приняла два антироссийских законопроекта
Палата представителей конгресса США приняла очередные два законопроекта, направленные на противодействие России.
Обновлено в 04:44
Общество
В рейтинге комфортности проживания Вена лидирует десятый год подряд
В рейтинге комфортности проживания Вена лидирует десятый год подряд Консалтинговая компания Mercer опубликовала очередной рейтинг городов мира по комфортности проживания.
Обновлено в 07:19
Происшествия
ФСБ задержала действовавших в 14 регионах подпольных торговцев оружием
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ совместно с полицейскими задержали в 14 регионах России подпольных торговцев оружием, сообщает 14 марта пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 08:29
Экономика
Абрамович и партнеры продали акции «Норникеля» на более чем $550 млн
По словам соруководителя управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитал» Дмитрия Болясникова, сделка по продаже 1,7% акций «Норникеля» стала крупнейшим размещением акций в горно-металлургическом секторе в этом году, а также вообще крупнейшим размещением бумаг российской компании со времен ускоренного сбора заявок на акции «Магнита» в ноябре 2017 года.
Обновлено в 08:53
Общество
Отреставрированные кадры первого ядерного взрыва появились в Сети
Отреставрированные кадры первого в истории ядерного взрыва появились в Сети.
Обновлено в 09:02
Политика
МИД обвинил США в создании помех для продления договора о СНВ
США «вписались» в суммарное количество стратегических вооружений по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) только благодаря некорректным манипуляциям с цифрами.
Обновлено в 07:48
Происшествия
СК назвал причину самосуда над пятиклассником в Приморье
Следователи установили, что основной причиной самосуда над учеником в городе Большой Камень стало то, что сотрудники школы не помогли разрешить конфликтную ситуацию, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Арашукова отстранили от должности сенатора и назначили пособие
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков временно отстранен от должности в Совете Федерации по решению Басманного суда Москвы, который удовлетворил ходатайство Следственного комитета.
Обновлено вчера в 19:53
Музыка
Вера Брежнева не считает себя украинской певицей
Обновлено в 08:58
Политика
«Газпром» отчитался о строительстве «Северного потока — 2»
«На сегодняшний день по дну Балтийского моря уложено около 830 километров труб — порядка 34% от общей протяженности газопровода», — уточняется в сообщении.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Собчак вызвала Шнурова на баттл из-за стихов о ее разводе
Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его стихотворение, в котором он высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом и новые отношения.
Обновлено в 03:48
Космос
В ракете «Союз-ФГ» нашли две неисправности за день до запуска
В ракете-носителе "Союз-ФГ", которая должна уже 14 февраля стартовать с космодрома Байконур, пришлось заменить два неисправных прибора.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Пилоты разбившегося «Боинга» сообщали о проблемах с управлением самолётом
Гендиректор авиакомпании Ethiopian Airlines утверждает, что пилоты разбившегося в воскресенье Boeing 737 MAX 8 сообщали о возникших проблемах с управлением самолётом.
Обновлено в 08:49
Происшествия
ФСБ пришла с обыском в кинологическую службу свердловского МВД
Сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в центре кинологической службы Главного управления МВД России по Свердловской области.
Обновлено в 08:12
Политика
Европарламент призвал создать базу для введения санкций за кибератаки
Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили в среду резолюцию, в которой содержится призыв к созданию правовой базы внутри ЕС для введения санкций в отношении ответственных за кибератаки на территории содружества.
Обновлено в 08:34
Общество
Владимира Этуша кремировали на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 08:12
Культура
Ярмольник раскритиковал КВН за уровень юмора
В последнее время уровень юмора в КВН, по словам артиста, сильно упал — запоминающихся шуток почти не бывает.
Обновлено в 08:11
Авто
Старым автомобилям бесплатно присвоят экологический класс
Всю работу проведет ГИБДД вместе с Центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом НАМИ, составив специальную базу, которая будет содержать данные об экологических классах всех автомобилей.
Обновлено в 08:40
Политика
Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили планирует оказаться на территории Украины уже 1 апреля — на следующий день после проведения первого тура президентских выборов.
Обновлено в 07:54
Политика
Президент запустит крымские ТЭС
Новые станции в Крыму могут заработать 18 марта Владимир Путин может запустить Балаклавскую и Таврическую ТЭС в Крыму во время визита на полуостров 18 марта, сообщил Reuters и подтвердили источники "Ъ".
Обновлено в 08:56
Авто
ГАЗ начал производство сверхдлинной «ГАЗель NEXT»
Горьковский автозавод начал серийное производство фургонов и микроавтобусов «ГАЗель Next 4.6» со сверхдлинной колесной базой.
Обновлено в 07:09