Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные мониторингового сервиса PlaneRadar.

Армия и оружие Армия и оружие Новый дивизион С-400 встанет на боевое дежурство в Крыму до конца года

Армия и оружие Армия и оружие Порошенко опасается «полномасштабной войны» с Россией Президент Украины Петр Порошенко в интервью местным телеканалам заявил, что стране угрожает "полномасштабная война" с Россией, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Армия и оружие Военные медики из РФ начали серию гуманитарных акций в сирийском Хомсе

Армия и оружие Армия и оружие США установят наблюдательные пункты на северо-востоке Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Страна‐член НАТО впервые назначила женщину главой армии Словения стала первой страной в НАТО, которая назначила главой Генштаба Вооруженных сил женщину — генерал-майора Аленку Эрменц.

Армия и оружие Армия и оружие Построенный в Воронеже первый Ил-112В передали на летные испытания Вчера, 27 ноября, ВАСО передал первый военно-транспортный самолет Ил-112В на летно-испытательную станцию.

Армия и оружие Армия и оружие Российские саперы разминировали более 32 гектаров джунглей в Лаосе Российские саперы разминировали от кассетных боеприпасов более 32 гектаров джунглей в Лаосе, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские корабли везли пушки, пулеметы и гранатометы Российские пограничники сообщают, что изъяли 4 скорострельных 30-миллиметровых пушки и более 700 снарядов к ним, 4 автоматических гранатомета АГС-17, пишет агентство военных новостей "Интерфакс-АВН".

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили об увеличении интенсивности обстрелов в Донбассе Украинские силовики увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, в том числе с применением тяжелого вооружения, заявил во вторник руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Армия и оружие Армия и оружие Украина попросила НАТО увеличить количество кораблей в Черном море Андрей Парубий, спикер Верховной рады, после прибытия в Брюссель призвал страны-участницы НАТО перебросить в Черное море свои воздушные и морские суда.

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Армия и оружие Армия и оружие Вертолёт Ми-26 перевёз истребитель Су-27 над Петербургом Вертолёт Ми-26 совершил транспортировку 15-тонного истребителя Су-27 в Кронштадт.

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Армия и оружие Армия и оружие Корабли ТОФ в 2018 году выполнили план по наплаванности почти на 200% Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в 2018 году почти вдвое перевыполнили план по наплаванности, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.