Армия и оружие
Американский военный самолет заметили над Керченским проливом
Американский военный самолет заметили над Керченским проливомГазета.Ru02:21
Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon провел разведывательный полет в районе Керченского пролива и Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные мониторингового сервиса PlaneRadar.
Газета.Ru02:21
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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