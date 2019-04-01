План восстановления электроснабжения Венесуэлы утвердил МадуроНародные новости вчера в 23:25

Недавние сбои в электроснабжении Венесуэлы были вызваны "электромагнитными атаками", заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в обращении к стране. Масштабное отключение электроэнергии произошло по всей стране вечером в субботу, власти заявили о новых атаках на объекты электроснабжения.

с чего всё началось

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил об утверждении месячного плана восстановления системы электроснабжения страны, который предусматривает регулирование нагрузки на энергосети.

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