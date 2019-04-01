Политика
План восстановления электроснабжения Венесуэлы утвердил МадуроНародные новости вчера в 23:25
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил об утверждении месячного плана восстановления системы электроснабжения страны, который предусматривает регулирование нагрузки на энергосети.
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с чего всё началось
Недавние сбои в электроснабжении Венесуэлы были вызваны "электромагнитными атаками", заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в обращении к стране. Масштабное отключение электроэнергии произошло по всей стране вечером в субботу, власти заявили о новых атаках на объекты электроснабжения.РИА Новостивчера в 21:54
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Мадуро сообщил об «электромагнитных атаках» на систему электроснабжения
Московский Комсомолецвчера в 22:38
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Сообщение о краже двух жестких дисков из редакции "Коммерсанта" в Екатеринбурге поступило в дежурную часть в понедельник, 1 апреля.
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Обновлено в 04:35
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
Обновлено в 01:29
Происшествия
Жертвами пожара в автобусе в Перу стали 20 человек
На автовокзале в Лиме загорелся двухэтажный автобус. По меньшей мере 20 человек не смогли выбраться из объятого огнем транспорта.
Обновлено в 00:48
Происшествия
В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков
В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие
В Иране назвали преимущества российских танков
Обновлено в 06:14
Энергетика
Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца
В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля.
Обновлено в 04:04
Наука
Ученые выяснили неожиданное свойство кофе
Исследователи из Университета Торонто обнаружили, что кофе имеет еще один весьма интересный и неожиданный эффект.
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Обновлено в 02:08
Экономика
Etalon Group начала перекрестные продажи жилья с «Лидер-инвестом»
Совет директоров Etalon Group на заседании 29 марта утвердил начало перекрестных продаж с компанией «Лидер-инвест», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу группы.
Обновлено в 05:22
Политика
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Россия может «заплатить высокую цену» за поддержку режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 15:10
Интернет
Шпионская программа годами маскировалась под приложения для Android
Вирусная программа маскировалась под приложения мобильных операторов либо сервисные приложения, которые пользователи скачивают для улучшения работы устройств.
Обновлено в 03:29
Авто
13 компаний изменили цены на автомобили в России
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Обновлено в 03:54
Футбол
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Обновлено в 04:14
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Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Обновлено в 00:54
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
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Происшествия
В Москве завели дело на женщину, чей сын регулярно голодал
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице возбудили уголовное дело против 46-летней женщины, которая избила своего 12-летнего сына и отрезала ему часть уха.
Обновлено вчера в 22:08
Космос
«Нибиру оккупировала Луну»: на кратерах спутника Земли появляются металлические сооружения
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Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.
Обновлено вчера в 16:36