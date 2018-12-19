Экономика

Медведев поручил проработать вопрос о создании ТОР на Таймыре
РИА Новости
00:09

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) на Таймыре в Красноярском крае, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости00:09

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Медведев пообещал льготы новым проектам в Арктике

URA.Ru02:52

Дмитрий Медведев поручил разработать систему льгот для новых проектов в Арктике

Коммерсантъ02:15

В России разрабатывают план по реализации потенциала Арктики

Взгляд.ру01:41

Медведев поручил разработать преференции для новых проектов в Арктике

Известия00:56

Медведев поручил разработать систему преференций для новых проектов в Арктике

ТАСС01:53

Медведев поручил проработать вопрос о создании ТОР на Таймыре

РИА Новости00:09

Детальный план развития Севморпути планируется подготовить к февралю 2019 года

Российское судоходство17 декабря в 02:12
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Экономика

Реальные доходы россиян в ноябре снизились на 2,9%

Реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, пересчитанные с учетом инфляции) в ноябре 2018 года, по предварительным данным Росстата, снизились на 2,9% по сравнению с октябрем текущего года.
Обновлено в 08:32
Энергетика

Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель на данных о запасах в США

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти в США на 3 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 2,6 млн баррелей и сокращение запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей.
Обновлено в 10:55
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро в ожидании решения ФРС по ставке

Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС США по ставке и в условиях умеренного отскока котировок нефти после обвала по итогам предыдущих торгов.
Обновлено в 02:23
Финансы

Минфин не смог разместить ОФЗ на 10 млрд рублей

"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска N 26223RMFS 19 декабря 2018 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - сообщили в Минфине.
Обновлено в 06:38
Финансы

МВФ одобрил новый кредит для Украины

Ранее президент Украины Петр Поршенко написал в своем твиттере, что МВФ одобрил финансовую помощь Украине в размере $3,9 млрд на 14 месяцев.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика

СП Saipem и Renaissance получило контракт на проект «Арктик СПГ-2»

Совместное предприятие итальянской компании Saipem и турецкой Renaissance получило контракт на строительство «Арктик СПГ-2» на €2,2 млрд.
Обновлено в 04:13
Экономика

Visa запускает сервис переводов с карты на карту по номеру телефона

Visa запускает сервис, который позволит переводить деньги с карты на карту, зная лишь телефонный номер получателя средств.
Обновлено вчера в 16:12
Экономика

Нацбанк Украины принял решение о ликвидации «дочки» ВТБ Банка

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение об отзыве лицензии украинской "дочки" ВТБ Банка.
Обновлено в 04:22
Экономика

Госдума приняла закон об ужесточении контроля над средствами дольщиков

Депутаты Госдумы РФ в среду 19 декабря в третьем окончательном чтении приняли поправки в закон о долевом строительстве.
Обновлено в 07:06
Экономика

Италия пришла к соглашению с ЕС по бюджету

Италия заключила соглашение с комиссией Европейского союза (ЕС) по бюджету на 2019 год, передает Reuters.
Обновлено вчера в 14:05
Экономика

Госдума приняла закон о снижении неустойки по потребительским кредитам

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, ограничивающий сумму процентов и неустоек, начисляемых по потребительским кредитам.
Обновлено в 08:45
Экономика

Инфраструктурный план критикуют за некомплексность

В результате создаются риски невыполнения задач майского указа (например, в части развития грузопотока по Северному морскому пути — в план не вошло строительство ледоколов) и отсутствуют возможности для начала реализации новых проектов.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика

НБУ подал иск в суд Женевы против Коломойского почти на $240 млн

Национальный банк Украины (НБУ) подал иск в суд Женевы против бывшего руководителя Приватбанка Игоря Коломойского на сумму 6,64 млрд гривен (около $240 млн).
Обновлено в 07:45
Энергетика

Правительство отказалось верить в рост цен из-за бензина

Вице-премьер Дмитрий Козак не намерен верить на слово сообщениям о том, что со следующего года цены на продукты пойдут вверх вслед за ростом цен на бензин для логистических и транспортных компаний.
Обновлено вчера в 12:15
Финансы

АСВ хочет меньше судиться с вкладчиками рухнувших банков

Чтобы не судиться с каждым вкладчиком, чьи операции имеют признаки сомнительных, в агентстве предлагают законодательно повысить максимальную планку «сомнительности» трансакций, которые АСВ сейчас вынуждено оспаривать в судах.
Обновлено в 10:09
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