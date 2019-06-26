Политика
Плахотнюка заподозрили в руководстве наркосиндикатомИзвестия 09:43
Бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка заподозрили в руководстве международным наркосиндикатом. В России политику предъявили заочное обвинение в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в преступном сообществе.
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с чего всё началось
«Сегодня следователями Следственного департамента МВД России заочно предъявлено обвинение бывшему председателю Демократической партии Республики Молдова Владимиру Плахотнюку...» — говорится в сообщении на сайте министерства.RT на русском09:42
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