Плахотнюка заподозрили в руководстве наркосиндикатомИзвестия 09:43

с чего всё началось

Бывшего лидера Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка заподозрили в руководстве международным наркосиндикатом. В России политику предъявили заочное обвинение в 28 эпизодах контрабанды и сбыта наркотиков в преступном сообществе.

Экономика Правительство поддержит спрос на автомобили Премьер Дмитрий Медведев поддержал просьбу министра промышленности и торговли Дениса Мантурова продлить с 1 июля программы поддержки спроса на автомобили – льготного автокредитования и автолизинга.

Авто Skoda Scala получила версию G-TEC В отличие от более крупной Octavia, в которой используется четырехцилиндровый 1,5-литровый двигатель, Scala G-TEC основана на маленьком трехцилиндровом 1,0-литровом агрегате, который выдает скромные 90 л.с. мощности и 160 Нм крутящего момента через 6-ступенчатую механическую коробку передач.

Армия и оружие Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС «В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.

Политика ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы ПАСЕ выбрала нового генерального секретаря Совета Европы на пять лет.

Политика Кикабидзе оценил ситуацию в отношениях Грузии и России Актер Вахтанг Кикабидзе в интервью газете "Московский комсомолец" высказал свое мнение о ситуации в Грузии.

Политика Россия собралась возвратить долг ПАСЕ Ранее сообщалось, что ПАСЕ голосованием утвердила восстановление прав российской делегации.

Гаджеты Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.

Энергетика Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.

Общество Красноярским выпускникам подарили торт с надгробиями В качестве подарка на выпускной красноярским школьникам подарили торт с их фотографиями, похожими на надгробия.

Общество Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей Напомним, что изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними Московский отравитель может быть причастен к сексуальному насилию над несовершеннолетними.

Армия и оружие В «Рособоронэкспорте» рассказали о запросах на покупку ракет «Калибр» "Рособоронэкспорт" получает запросы на покупку новейших корабельных ракет "Калибр", но придерживается договоренностей о нераспространении, сообщил в среду гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Политика МИД России направил Украине ноту по вопросу освобождения моряков Россия направила Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноту с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.

Театры «Гоголь-центр» привезет в Тель-Авив два спектакля Серебренникова Актеры привезут в Израиль два спектакля худрука театра Кирилла Серебренникова – «Мертвые души» и «Кому на Руси жить хорошо».

Транспорт Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.

Общество Мантуров прокомментировал публикацию о расходах на командировки Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал статью о командировочных расходах чиновников.

Транспорт На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.

Авто Новая LADA Granta получит вариатор Jatco Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.

Шоу-бизнес Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями Принц Уильям не намерен расстраиваться, если его с Кейт Миддлтон сыновья станут геями Единственное, он переживает, как общество отнесется к этому.

Здоровье Минздрав Ростовской области назвал причины онкологических заболеваний В министерстве здравоохранения Ростовской области назвали основные причины онкологических заболеваний у жителей донского региона.

Политика В Венесуэле заявили о предотвращении госпереворота Власти Венесуэлы предотвратили попытку госпереворота, который планировался при участии США, Колумбии и Чили.

Политика Косачев назвал восстановление прав России в ПАСЕ поражением русофобов 26 июня ПАСЕ полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации, восстановив ее права в полном объеме.

Баскетбол Дюрант отказался от опции продления контракта с «Голден Стэйт» Кевин Дюрант выступает в составе «Голден Стэйт Уорриорз» с 2016 года. За это время он дважды завоёвывал титул чемпиона НБА.